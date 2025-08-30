CG Fraud News: मोबाइल नंबर बंद कराकर फर्जी सिम के जरिए की गई ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG Fraud News: बालोद ग्राम बिरेतरा में किसान साइबर ठगी का शिकार हो गया। अज्ञात ठग ने किसान प्रीतम यादव (46) पिता स्व. लोकनाथ यादव के यूको बैंक खाते से एक लाख 84 हजार रुपए निकाल लिया।

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बालोद ग्राम बिरेतरा में किसान साइबर ठगी का शिकार हो गया। अज्ञात ठग ने किसान प्रीतम यादव (46) पिता स्व. लोकनाथ यादव के यूको बैंक खाते से एक लाख 84 हजार रुपए निकाल लिया। शिकायत पर बालोद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CG Fraud News: मोबाइल नंबर बंद कराकर फर्जी सिम के सहारे की ठगी

पुलिस को प्रीतम यादव ने बताया कि उसका यूको बैंक शाखा बालोद में खाता है, जिसमें उनका मोबाइल नंबर लिंक था। 22 अगस्त को अचानक उनका मोबाइल बंद हो गया। उन्होंने इसे एक मोबाइल दुकान में दिखाया। दुकानदार ने सिम के पुराने होने की बात कही और नया सिम लेने की सलाह दी। वह जियो कार्यालय बालोद पहुंचा और पुराने नंबर का नया सिम प्राप्त किया। कंपनी ने बताया कि सिम 24 घंटे में एक्टिव हो जाएगा।

23 अगस्त की रात 11 बजे जब मोबाइल चालू हुआ तो उनके नंबर पर बैंक से पैसे निकाले जाने के कई मैसेज मिले। उन्हें पता चला कि किसी ने उनके मोबाइल नंबर को पहले हैक कर लिया और फिर यूको बैंक खाते से संपूर्ण राशि निकाल ली। किसान की शिकायत के अनुसार आरोपी ने पहले मोबाइल नंबर को बंद कराया, फिर फर्जी सिम से बैंक खाते तक पहुंच बनाई।

