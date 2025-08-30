CG Fraud News: मोबाइल नंबर बंद कराकर फर्जी सिम के जरिए की गई ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस को प्रीतम यादव ने बताया कि उसका यूको बैंक शाखा बालोद में खाता है, जिसमें उनका मोबाइल नंबर लिंक था। 22 अगस्त को अचानक उनका मोबाइल बंद हो गया। उन्होंने इसे एक मोबाइल दुकान में दिखाया। दुकानदार ने सिम के पुराने होने की बात कही और नया सिम लेने की सलाह दी। वह जियो कार्यालय बालोद पहुंचा और पुराने नंबर का नया सिम प्राप्त किया। कंपनी ने बताया कि सिम 24 घंटे में एक्टिव हो जाएगा।