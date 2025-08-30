बच्चों को संभालें.. मोबाइल गेम्स एडिक्शन के खतरनाक साइड इफेक्ट, रोजाना मिल रहे 10 से 15 बच्चे, एक्सपसर्ट ने दिए सुझाव

युवाओं में गुस्सा नियंत्रण करने की क्षमता कम होती जा रही है। यही नहीं उनमें सहनशक्ति भी कम हो गई है। उन्हें तत्काल रिजल्ट चाहिए। वेटिंग वाली बात नहीं रहती। इंटरनेट व कई टीवी चैनल आ गए हैं। इस कारण 18 से 25 साल के युवकों को अपनी पसंद के लिए भटकना नहीं पड़ता। उनकी पसंद आसानी से मिल रही है। उन्हें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। वे अधीर हो रहे हैं। चैनलों, गेस व इंटरनेट के ज्यादा उपयोग से वे उग्र भी हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उग्रता क्राइम में भी दिख रही है। - डॉ. सुरभि दुबे, एसोसिएशन प्रोफेसर मनोरोग नेहरू मेडिकल कॉलेज