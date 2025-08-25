Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर नया नियम, क्या सरकार दे रही सब्सिडी? जानिए प्रावधान

Electric Vehicle Sales: राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीदी को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। ईवी पर पहले से मिल रही 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट के साथ-साथ खरीदारों को सब्सिडी का भी लाभ देने की व्यवस्था की गई थी।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

50 फीसदी रोड टैक्स में कटौती के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में इजाफा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
50 फीसदी रोड टैक्स में कटौती के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में इजाफा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Electric Vehicle Sales: राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीदी को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। ईवी पर पहले से मिल रही 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट के साथ-साथ खरीदारों को सब्सिडी का भी लाभ देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, बीते दो सालों में करीब 57 हजार वाहनों की सब्सिडी अटकी हुई है। इसके बावजूद दोपहिया से लेकर चारपहिया ईवी की डिमांड में कमी नहीं आई है। अब सवाल यह है कि नए नियमों में सब्सिडी को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं और खरीदारों को इसका लाभ कब तक मिल पाएगा?

50 फीसदी रोड टैक्स में कटौती के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में इजाफा

राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने के फैसले का असर अब साफ नजर आने लगा है। ईवी की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्य वजह पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत है। इससे जहां ईवी की खरीदी में तेजी आई है, वहीं वायु प्रदूषण पर भी अंकुश लग रहा है।

ये भी पढ़ें

राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में बदली मंत्री बनाने की परंपरा, जोगी सरकार में 23 से घटकर अब 14 तक सिमटा मंत्रिमंडल
Patrika Special News
छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल का सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ईवी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 31 अगस्त 2022 को 5 साल की ईवी पॉलिसी लागू की गई थी। हालांकि, इसके लागू होने से पहले ही प्रदेश की सड़कों पर 7000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे थे। पॉलिसी लागू होने के बाद हर साल इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे

इस समय प्रदेश में 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें 50 सीसी से कम स्पीड वाले करीब 25 हजार वाहन शामिल हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों का कहना है कि ईवी की डिमांड पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए ब्रांडेड कंपनियों द्वारा नई वैरायटी और आर्कषक वाहनों को लांच किया जा रहा है।

सब्सिडी का 125 करोड़ रुपए बकाया

राज्य सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने के कारण सब्सिडी का प्रावधान तो किया है, लेकिन दो साल पुराने ईवी की सब्सिडी अटकी हुई है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त 2025 तक 56 हजार 674 वाहनों की सब्सिडी राशि 125 करोड़ रुपए बकाया है। इन सबके बावजूद दो पहिया, तीन पहिया, और कार आदि की खरीदी में कोई कमी नहीं आई है। ईवी की डिमांड बनी हुई है।

आप भी जानिए…यह है नियम

राज्य सरकार द्वारा 31 अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसमें पहले दो साल रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में पूरी तरह से छूट। इसके बाद 2 साल तक रोड टैक्स में 50 फीसदी और इसके बाद रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही वाहन की कीमत का न्यूततम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। वहीं हाईब्रिड वाहनों की कीमत की 50 फीसदी तक छूट मिल रही थी। इसके चलते लगातार लक्जरी वाहनों की खरीदी का ग्राफ बढ़ने के बाद पंजीकृत वाहनों को न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख के साथ ही 10 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों की सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है।

ईवी का बकाया 125 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को देने के लिए सब्सिडी राशि जारी करने के लिए वित्त विभाग को लिखा गया है। राशि मिलते ही जल्दी ही इसका वितरण किया जाएगा। - एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग

  • 31 अगस्त 2022 से ईवी पॉलिसी लागू।
  • 31 अगस्त से 2024 से रोड टैक्स का 50 फीसदी देना होगा।
  • 29 मई 2025 को हाईब्रिड और 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली ईवी की सब्सिडी समाप्त।

फैक्ट फाइल

2022- 23 में 27695 ईवी बिक्री
2023 -24 में 24719 ईवी बिक्री
2024- 25 में 12617 ईवी बिक्री
2025 में अब तक करीब 45000

ये भी पढ़ें

कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, पूर्व CM बघेल ने पूछा- 14 मंत्री बनाने की अनुमति कब मिली? तीखी बयानबाजी शुरू
रायपुर
छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

Published on:

25 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Patrika Special / इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर नया नियम, क्या सरकार दे रही सब्सिडी? जानिए प्रावधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.