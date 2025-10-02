Gandhi Jayanti 2025: सपने में आए बापू ने दी भविष्यवाणी, वली मोहम्मद की रिहाई के बाद बना गांव गांधी गोरकापार, जानें इतिहास

वली मोहम्मद को आभास हुआ कि गांव की महिला महात्मा दाई ने भी गांववालों को कहा था कि वली मोहम्मद जन्माष्टमी के दिन जेल से रिहा होंगे और यह बात भी सच हुई। जब रिहा होकर वे गोरकापार पहुंचे और महात्मा दाई से मुलाकात की। दाई ने कहा कि उन्हें सपने में आकर बापू ने बताया था। इसके बाद से आसपास गांव में मशहूर हो गया कि दाई को स्वप्न में आकर महात्मा गांधी निर्देश देते हैं। इसके बाद गांव के आगे गांधी जुड़ गया और आज भी इस गांव को गांधी गोरकापार के नाम से पहचाना जाता है।