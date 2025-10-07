पति ने पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर की आत्महत्या, दो मासूम बच्चे अनाथ, जानें क्या थी वजह..?(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के आमापारा में एक 30 वर्षीय युवक मनीष कुमार सेन ने अपने घर में पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार रात की है। मनीष अपने कमरे में सोने गया था, लेकिन सुबह तक नहीं उठा। परिजनों ने जब देखा कि कमरा अंदर से बंद है, तो दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे में मनीष फांसी पर लटका मिला। परिजन तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस की जानकारी के अनुसार, मनीष की पत्नी कुछ दिन पहले तीजा गई थी और वापस ससुराल नहीं लौटी। बताया गया है कि मनीष शराब का अधिक सेवन करता था, जिससे पत्नी परेशान थी। उसने मनीष से कहा था कि शराब पीना छोड़ो, तभी वह वापस आएगी। मनीष ने पत्नी के जाने के बाद काफी परेशानियाँ झेली और शराब का सेवन और बढ़ गया।
चार साल और डेढ़ साल है। पिता की मौत के बाद अब ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आत्महत्या के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं। यह मामला परिवार और समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि शराब जैसी आदतों और पारिवारिक तनाव के कारण कई बार इस तरह की दुखद घटनाएं सामने आती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग