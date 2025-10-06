प्रताड़ना से परेशान बहू ने की खुदकुशी! पति व जेठ-जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज, सास-ससुर गिरफ्तार…

सुपेला थाना के स्मृति नगर क्षेत्र में मृतिका तरन्नुम खोखर पति शाहरूख खोखर, 26 साल, साकिन कृष्णा ग्रांड सिटी के सामने शीतला कालोनी, कोहका चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला की जांच में पुलिस ने पाया कि 2016 में मृतिका का विवाह सामाजिक रिति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के बाद मृतिका को उसके ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर घर की छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता था।