प्रताड़ना से परेशान बहू ने की खुदकुशी! पति व जेठ-जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज, सास-ससुर गिरफ्तार...(photo-patrika)
CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में सुपेला पुलिस ने खुदकुशी के एक प्रकरण में विवेचना में पाया कि तरन्नुम खोखर ने पारिवारिक बातों को लेकर झगड़ा विवाद व गाली गलौज, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 22 सितंबर को रात 8.45 बजे अपने घर के कमरे मे फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
मृतिका के पति शाहरूख खोखर, ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर के खिलाफ धारा 108,3(5) बीएनएस कायम कर विवचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उसकी सास व ससुर को गिरफ्तार कर नयायिक रिमांड पर भेजा गया।
सुपेला थाना के स्मृति नगर क्षेत्र में मृतिका तरन्नुम खोखर पति शाहरूख खोखर, 26 साल, साकिन कृष्णा ग्रांड सिटी के सामने शीतला कालोनी, कोहका चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला की जांच में पुलिस ने पाया कि 2016 में मृतिका का विवाह सामाजिक रिति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के बाद मृतिका को उसके ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर घर की छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता था।
करीब 3 साल पहले मृतिका के ससुराल वालों ने मृतिका के पति के लिए मोबाइल दुकान खोलने के नाम पर 30-35 लाख रूपए लोन दिया था। जिसकी किस्त मृतिका के पति व परिवार वालों द्वारा समय पर अदा नहीं किया जाता था। किस्त जमा की बात को लेकर भी मृतका को ताना मारकर प्रताड़ित किया जाता था।
