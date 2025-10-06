Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

प्रताड़ना से परेशान बहू ने की खुदकुशी! पति व जेठ-जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज, सास-ससुर गिरफ्तार…

CG Suicide Case: पारिवारिक बातों को लेकर झगड़ा विवाद व गाली गलौज, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 22 सितंबर को रात 8.45 बजे अपने घर के कमरे मे फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 06, 2025

प्रताड़ना से परेशान बहू ने की खुदकुशी! पति व जेठ-जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज, सास-ससुर गिरफ्तार...(photo-patrika)

प्रताड़ना से परेशान बहू ने की खुदकुशी! पति व जेठ-जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज, सास-ससुर गिरफ्तार...(photo-patrika)

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में सुपेला पुलिस ने खुदकुशी के एक प्रकरण में विवेचना में पाया कि तरन्नुम खोखर ने पारिवारिक बातों को लेकर झगड़ा विवाद व गाली गलौज, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 22 सितंबर को रात 8.45 बजे अपने घर के कमरे मे फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।

मृतिका के पति शाहरूख खोखर, ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर के खिलाफ धारा 108,3(5) बीएनएस कायम कर विवचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उसकी सास व ससुर को गिरफ्तार कर नयायिक रिमांड पर भेजा गया।

CG Suicide Case: पुलिस ने सास-ससुर को किया गिरफ्तार

सुपेला थाना के स्मृति नगर क्षेत्र में मृतिका तरन्नुम खोखर पति शाहरूख खोखर, 26 साल, साकिन कृष्णा ग्रांड सिटी के सामने शीतला कालोनी, कोहका चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला की जांच में पुलिस ने पाया कि 2016 में मृतिका का विवाह सामाजिक रिति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के बाद मृतिका को उसके ससुर शकील खोखर, सास शहनाज खोखर, जेठ हैदर खोखर, जेठानी बुसरा खोखर घर की छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता था।

करीब 3 साल पहले मृतिका के ससुराल वालों ने मृतिका के पति के लिए मोबाइल दुकान खोलने के नाम पर 30-35 लाख रूपए लोन दिया था। जिसकी किस्त मृतिका के पति व परिवार वालों द्वारा समय पर अदा नहीं किया जाता था। किस्त जमा की बात को लेकर भी मृतका को ताना मारकर प्रताड़ित किया जाता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 02:31 pm

Published on:

06 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / प्रताड़ना से परेशान बहू ने की खुदकुशी! पति व जेठ-जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज, सास-ससुर गिरफ्तार…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश, कहा- छबि हो रही धूमिल

spa center
भिलाई

Bhilai Fraud News: 10 युवतियों से 3 लाख से अधिक की ठगी, शातिर ने ऐसे फंसाया जाल में… सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Fraud (photo-patrika)
भिलाई

GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

GST reduced
भिलाई

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह(photo-patrika)
भिलाई

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.