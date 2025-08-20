CG News: 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने तेज धूप व बारिश में डटी रहीं मितानिनें, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे चक्काजाम

लगभग तीन घंटे के प्रदर्शन में मितानिनों का कहना था कि कलेक्टर मितानिनों के बीच आ जाएं और हम ज्ञापन सौपेंगे, लेकिन कलेक्टर व्यस्त होने के कारण नहीं आईं। बरसते पानी में काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद दस मितानिनें कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से मिलीं और अपनी बात रखी। कलेक्टर ने मांगों को शासन के समक्ष रखने की बात कही। इसके बाद मितानिनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर जिलेभर की मितानिनें चक्काजाम करेंगी।