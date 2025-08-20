CG News: 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने तेज धूप व बारिश में डटी रहीं मितानिनें, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे चक्काजाम

CG News: बालोद में जिलेभर के 2500 मितानिनें, बीसी और एमटी हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सभी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए थे। इस दौरान तेज धूप और तेज बारिश में भी डटे रहे। इनकी प्रमुख मांगों में मितानिनों को एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) में शामिल करने, मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग शामिल हैं।
लगभग तीन घंटे के प्रदर्शन में मितानिनों का कहना था कि कलेक्टर मितानिनों के बीच आ जाएं और हम ज्ञापन सौपेंगे, लेकिन कलेक्टर व्यस्त होने के कारण नहीं आईं। बरसते पानी में काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद दस मितानिनें कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से मिलीं और अपनी बात रखी। कलेक्टर ने मांगों को शासन के समक्ष रखने की बात कही। इसके बाद मितानिनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर जिलेभर की मितानिनें चक्काजाम करेंगी।
मितानिन संघ की प्रदेश सचिव व गुंडरदेही ब्लॉक अध्यक्ष सारिका मेहर प्रजापति ने कहा कि मांगों को पूरा करना होगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद चक्काजाम और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव भी करेंगे।
शिशुवती व गर्भवती माताओं की देखभाल नहीं हो रही - प्रदेश मितानिन संघ 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके कारण शहर सहित ग्रामीण अंचलों में दवाई नहीं बंट रही है। गर्भवती और शिशुवती माताओं की देखभाल भी नहीं हो रही है।
मितानिन संघ की जिला अध्यक्ष महेश्वरी साहू ने कहा कि 22 वर्षों से मितानिनें ईमानदारी से स्वास्थ्य विभाग सहित शासन के विभिन्न विभागों के कार्य कर रही हैं, लेकिन उपेक्षा की शिकार हैं। इस बार चुनाव में भाजपा ने मितानिनों के लिए घोषणा पत्र में कई वादे किए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया।
दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग संघ जिला बालोद की बैठक पेंशन भवन बालोद में हुई। आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यरत कलेक्टर दर पर नियुक्त चतुर्थ वर्ग को स्वीकृत आकस्मिक पदों में समायोजित कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जाए। दैनिक वेतन कर्मचारियों को रिक्त पद में समायोजित कर नियुक्ति दी जाए। छात्रावास आश्रम मेें स्वैच्छिक कर्मचारियों को सेटअप अनुसार पूर्व से कार्यरत कर्मियों को कलेक्टर दर पर समायोजित करें। 8 सितम्बर को सहायक आयुक्त कार्यालय बालोद का घेराव किया जाएगा।
मितानिनों की मांगों को हमने शासन के पास भेज दिया है। शासन से आगामी निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
डॉ. जेएल उइकेमुख्य चिकित्सा अधिकारी, बालोद