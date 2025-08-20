Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

CG News: 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने तेज धूप व बारिश में डटी रहीं मितानिनें, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे चक्काजाम

CG News: तीन घंटे के प्रदर्शन में मितानिनों का कहना था कि कलेक्टर मितानिनों के बीच आ जाएं और हम ज्ञापन सौपेंगे, लेकिन कलेक्टर व्यस्त होने के कारण नहीं आईं।

बालोद

Love Sonkar

Aug 20, 2025

CG News: 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने तेज धूप व बारिश में डटी रहीं मितानिनें, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे चक्काजाम
तेज धूप व बारिश में डटी रहीं मितानिनें (Photo Patrka)

CG News: बालोद में जिलेभर के 2500 मितानिनें, बीसी और एमटी हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सभी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए थे। इस दौरान तेज धूप और तेज बारिश में भी डटे रहे। इनकी प्रमुख मांगों में मितानिनों को एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) में शामिल करने, मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग शामिल हैं।

वादा किया है तो निभाना पड़ेगा

लगभग तीन घंटे के प्रदर्शन में मितानिनों का कहना था कि कलेक्टर मितानिनों के बीच आ जाएं और हम ज्ञापन सौपेंगे, लेकिन कलेक्टर व्यस्त होने के कारण नहीं आईं। बरसते पानी में काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद दस मितानिनें कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से मिलीं और अपनी बात रखी। कलेक्टर ने मांगों को शासन के समक्ष रखने की बात कही। इसके बाद मितानिनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर जिलेभर की मितानिनें चक्काजाम करेंगी।

मितानिन संघ की प्रदेश सचिव व गुंडरदेही ब्लॉक अध्यक्ष सारिका मेहर प्रजापति ने कहा कि मांगों को पूरा करना होगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद चक्काजाम और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव भी करेंगे।

शिशुवती व गर्भवती माताओं की देखभाल नहीं हो रही - प्रदेश मितानिन संघ 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके कारण शहर सहित ग्रामीण अंचलों में दवाई नहीं बंट रही है। गर्भवती और शिशुवती माताओं की देखभाल भी नहीं हो रही है।

वादे पूरे नहीं करना था तो किया क्यों

मितानिन संघ की जिला अध्यक्ष महेश्वरी साहू ने कहा कि 22 वर्षों से मितानिनें ईमानदारी से स्वास्थ्य विभाग सहित शासन के विभिन्न विभागों के कार्य कर रही हैं, लेकिन उपेक्षा की शिकार हैं। इस बार चुनाव में भाजपा ने मितानिनों के लिए घोषणा पत्र में कई वादे किए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया।

लघु वेतन चतुर्थ संघ 8 को करेगा घेराव

दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग संघ जिला बालोद की बैठक पेंशन भवन बालोद में हुई। आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यरत कलेक्टर दर पर नियुक्त चतुर्थ वर्ग को स्वीकृत आकस्मिक पदों में समायोजित कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जाए। दैनिक वेतन कर्मचारियों को रिक्त पद में समायोजित कर नियुक्ति दी जाए। छात्रावास आश्रम मेें स्वैच्छिक कर्मचारियों को सेटअप अनुसार पूर्व से कार्यरत कर्मियों को कलेक्टर दर पर समायोजित करें। 8 सितम्बर को सहायक आयुक्त कार्यालय बालोद का घेराव किया जाएगा।

भेजा है मांग पत्र

मितानिनों की मांगों को हमने शासन के पास भेज दिया है। शासन से आगामी निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. जेएल उइकेमुख्य चिकित्सा अधिकारी, बालोद

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 02:17 pm

Published on:

20 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने तेज धूप व बारिश में डटी रहीं मितानिनें, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे चक्काजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.