चूहा भगाने का नया जुगाड़! कांच की बोतल और लोहे की आवाज से खेतों में गूंज… चूहे भाग जायेंगे

किसानों ने अपने-अपने खेतों के पेड़ों या फिर डंडे लगाकर उसमें एक कांच की बोतल व लोहे की वस्तु बांधी है। उसमें एक पुट्ठा भी लगाया है। हवा चलने पर लोहे की वस्तु कांच की बोतल से टकराती है, जिससे आवाज निकलती है और चूहे भाग जाते हैं। किसानों का कहना है कि जब से यह उपाय किया है, तब से चूहे की परेशानी से राहत मिली है।