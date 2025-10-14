चूहा भगाने का नया जुगाड़! कांच की बोतल और लोहे की आवाज से खेतों में गूंज... चूहे भाग जायेंगे(photo-patriika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिले के कई किसानों की धान की फसल को चूहे नुकसान पहुंचा रहे हैं। परेशान किसानों ने चूहों को भगाने का जुगाड़ बनाया है। उन्हें राहत भी मिली है। किसान हेमंत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में धान की फसल ली है। चूहे फसल को काट रहे थे। दवाई का उपयोग किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला।
ग्राम हीरापुर में धान की खेती करने वाले लगभग हर किसान चूहे भगाने का प्रयोग कर रहे हैं। गांव में जाकर देखा तो हर खेत में कांच की बोतल में लोहे की वस्तु बंधी दिखाई देती है। उसकी आवाज खेतों से लेकर सड़क तक भी सुनाई देती है।
किसानों ने अपने-अपने खेतों के पेड़ों या फिर डंडे लगाकर उसमें एक कांच की बोतल व लोहे की वस्तु बांधी है। उसमें एक पुट्ठा भी लगाया है। हवा चलने पर लोहे की वस्तु कांच की बोतल से टकराती है, जिससे आवाज निकलती है और चूहे भाग जाते हैं। किसानों का कहना है कि जब से यह उपाय किया है, तब से चूहे की परेशानी से राहत मिली है।
