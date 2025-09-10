CG News: डेढ़ साल की बच्ची की आहार नली नहीं, इलाज के लिए 10 लाख की जरूरत

CG News: बालोद जिले के ग्राम कजराबांधा निवासी ईश्वर साहू की डेढ़ साल की मासूम बेटी इशिका साहू की जन्म से ही आहार नली नहीं है। इलाज के लिए आर्थिक तंगी रोड़ा बन रही है। इलाज में अब तक 13-14 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी भी लगभग 9 से 10 लाख रुपए की जरूरत है।
इलाज में मदद के लिए मंगलवार को पति-पत्नी अपनी बेटी को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। इस दौरान कलेक्टर बाहर थीं। बच्ची के पिता ने कहा कि मेरी बेटी को स्वस्थ करना है। शासन- प्रशासन से उमीद है। आर्थिक मदद के लिए तीन बार कलेक्ट्रेट आ चुके हैं।
परिजनों के मुताबिक बच्ची के पेट में डॉक्टरों ने पाइप डाली है, जिसके माध्यम से आहर दिया जाता है। बच्ची का वजन दस किलो या उससे ज्यादा करने के बाद ही आगे के इलाज की बात डॉक्टरों ने कही है। आप भी इलाज में मदद करना चाहते हैं तो बच्ची के माता पिता से संपर्क कर सकते हैं।