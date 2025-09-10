CG News: डेढ़ साल की बच्ची की आहार नली नहीं, इलाज के लिए 10 लाख की जरूरत

परिजनों के मुताबिक बच्ची के पेट में डॉक्टरों ने पाइप डाली है, जिसके माध्यम से आहर दिया जाता है। बच्ची का वजन दस किलो या उससे ज्यादा करने के बाद ही आगे के इलाज की बात डॉक्टरों ने कही है। आप भी इलाज में मदद करना चाहते हैं तो बच्ची के माता पिता से संपर्क कर सकते हैं।