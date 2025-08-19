Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG Open Counseling: पदोन्नत प्राचार्यों की रायपुर में 20 अगस्त से होगी ओपन काउंसलिंग, सूची जारी…

CG Open Counseling: बालोद जिले में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य (टी-संवर्ग) के लिए पदोन्नति आदेश जारी किया है।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 19, 2025

पदोन्नत प्राचार्यों की रायपुर में 20 से होगी ओपन काउंसलिंग, सूची जारी(photo-patrika)
पदोन्नत प्राचार्यों की रायपुर में 20 से होगी ओपन काउंसलिंग, सूची जारी(photo-patrika)

CG Open Counseling: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य (टी-संवर्ग) के लिए पदोन्नति आदेश जारी किया है। पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन के लिए ओपन काउंसलिंग 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में होगी।

काउंसलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसलिंग का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से निर्धारित है। प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 समेत कुल ३00 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा।

CG Open Counseling: स्कूल शिक्षा विभाग

काउंसलिंग की तिथि एवं समय की जानकारी, पदोन्नत प्राचार्यों की सूची एवं रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइटhttps//eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध कराई गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण वरिष्ठता और नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

सभी पदोन्नत प्राचार्यों को अपने वर्तमान संस्था प्रमुख से प्रमाणित सेवा प्रमाण पत्र, मूल पदस्थापना संबंधी जानकारी एवं शासन से मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को अंतिम दिन 23 अगस्त को अवसर दिया जाएगा। काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद पदस्थापना आदेश शासन जारी करेगा। आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर पदग्रहण करना अनिवार्य होगा।

