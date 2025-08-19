CG Open Counseling: पदोन्नत प्राचार्यों की रायपुर में 20 अगस्त से होगी ओपन काउंसलिंग, सूची जारी…

CG Open Counseling: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य (टी-संवर्ग) के लिए पदोन्नति आदेश जारी किया है। पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन के लिए ओपन काउंसलिंग 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में होगी।