दो दिन से लापता युवक का शव मिला, गुंडरदेही रेलवे स्टेशन के पास कुएं से बरामद

परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिजनों के अनुसार कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार रेलवे स्टेशन की ओर जाते देखा था। इसी आधार पर उसका भाई स्टेशन के पास तलाश करने पहुंचा और कुएं में झांक कर देखा तो शव मिला। टीआई मनीष शेंडे ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह कई बार घर से बिना बताए निकल जाता था। कुछ दिनों बाद लौट आता था। पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया।