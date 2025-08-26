दो दिन से लापता युवक का शव मिला, गुंडरदेही रेलवे स्टेशन के पास कुएं से बरामद

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुंडरदेही में दो दिन से लापता युवक का शव रेलवे स्टेशन के पास कुएं मिला। युवक के घर नहीं लौटने पर परिजन तलाश कर रहे थे। कुएं में देखा तो शव दिखाई दिया। रविवार को इसकी सूचना गुंडरदेही पुलिस को दी गई। उसकी पहचान गुंडरदेही के वार्ड-8 संजय नगर चौक निवासी मोहम्मद सिकंदर तिगाला उर्फ सोनू (36) के रूप में हुई है।
परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिजनों के अनुसार कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार रेलवे स्टेशन की ओर जाते देखा था। इसी आधार पर उसका भाई स्टेशन के पास तलाश करने पहुंचा और कुएं में झांक कर देखा तो शव मिला। टीआई मनीष शेंडे ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह कई बार घर से बिना बताए निकल जाता था। कुछ दिनों बाद लौट आता था। पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया।