NEET Counselling 2025: MBBS काउंसलिंग में भारी गड़बड़ी का आरोप, परिजनों ने कहा- 12 अगस्त की मेरिट लिस्ट में जोड़े गए फर्जी नाम….

NEET Counselling 2025: देश स्तर में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हुई नीट की परीक्षा के बाद काउंसलिंग में कई तरह की खामियां नजर आ रही है। एनटीए व डीएमई की मेरिट सूची में बहुत अंतर है। जो गड़बड़ी को इंगित कर रहाहै। लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जोड़ दिया गया है जो जिसका नाम एनटीए की लिस्ट में नहीं है। इससे पात्र छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनटीए व डीएमई की लिस्ट में फेरबदल कैसे हो गई।