स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी पर लगेगा रोक, अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद, जानें फायदे…

स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते वर्तमान में मैनुअल पद्धति से ही मीटर रीडिंग की जा रही है। लक्ष्य पूरा होने के बाद विभाग ऐप भी लांच करेगा। इसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे रिचार्ज कर पैसों और समय की बचत कर सकेंगे। प्रत्येक महीने होने वाली बिजली की खपत, ऊर्जा चार्ज समेत अन्य चार्जों की जानकारी सीधे अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। बिल का भुगतान, शिकायत और समस्याओं का निदान पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।