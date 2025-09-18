Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी पर लगेगा रोक, अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद, जानें फायदे…

CG Smart Meter: बालोद जिले मे बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत कंपनी जिले के उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। लगभग 60 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

बालोद

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी पर लगेगा रोक, अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद, जानें फायदे...(photo-patrika)
स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी पर लगेगा रोक, अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद, जानें फायदे...(photo-patrika)

CG Smart Meter: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले मे बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत कंपनी जिले के उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। लगभग 60 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। नया मीटर लगाने कोई डेडलाइन विद्युत कंपनी ने तय नहीं की है। उमीद है कि अप्रैल 2026 सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएगा।

विद्युत विभाग की माने तो जिले में एक लाख 57 हजार 358 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। अब तक 82 हजार 888 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। विभागीय आंकड़े देखें तो इस साल बिजली चोरी के 17 मामले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें अर्थदंड की कार्रवाई की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

NHM कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली- भाजपा कर रही धोखा…
रायपुर
NHM कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली- भाजपा कर रही धोखा...(photo-patrika)

CG Smart Meter: पहले बिजली बिल से तो राहत दें सरकार

कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि अभी उपभोक्ता परेशान है। इस माह बिजली का बिल दोगुना और तिगुना आया है। हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ किया था। भाजपा की सरकार ने तो योजना को बंद कर दी। इसके कारण बिल ज्यादा आ रहा है। दूसरी ओर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से बिल और ज्यादा आने की संभावना है। सरकार को राहत दिलाने पहल करनी चाहिए।

82 हजार से अधिक घरों में लगा मीटर

बिजली कंपनी के ईई एसके बंड ने बताया कि बालोद विद्युत विभाग अंतर्गत जिले में कुल 82,888 घरों स्मार्ट मीटर लग गया है। सभी शासकीय विभागों में स्मार्ट मीटर पहले लगाया गया। अब घरों, उद्योगों, मिल सभी जगहों पर लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली चोरी पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना एवं उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है।

खपत की जानकारी सीधे ले सकेंगे

स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते वर्तमान में मैनुअल पद्धति से ही मीटर रीडिंग की जा रही है। लक्ष्य पूरा होने के बाद विभाग ऐप भी लांच करेगा। इसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे रिचार्ज कर पैसों और समय की बचत कर सकेंगे। प्रत्येक महीने होने वाली बिजली की खपत, ऊर्जा चार्ज समेत अन्य चार्जों की जानकारी सीधे अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। बिल का भुगतान, शिकायत और समस्याओं का निदान पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

मामले में 19 लाख का लगाया अर्थदंड

जिले में बिजली चोरी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोई मीटर में छेड़खानी कर बिजली चोरी कर रहा था तो कुछ उपभोक्ता हुकिंग कर बिजली चोरी कर रहे थे। कंपनी ने जनवरी से अगस्त तक 17 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। लगभग 19 लाख रुपए का अर्थदंड लिया। उपयोग किए गए उपकरणों को जब्त किया।

विद्युत कंपनी के मुताबिक स्मार्ट मीटर में सिम की तरह ही चिप लगा है। मीटर लगाने के लिए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 10 से अधिक टीमें काम कर रही हैं। संबंधित उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिससे बाद में रिचार्ज करने, किसी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता आसानी से इसकी शिकायत विभाग में कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 12:33 pm

Published on:

18 Sept 2025 12:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी पर लगेगा रोक, अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद, जानें फायदे…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.