Suicide: तीजा गई पत्नी नहीं लौटी, परेशान युवक ने साड़ी से लगाई फांसी, मौत

Suicide| पत्रिका फाइल फोटो।
Suicide Case: बालोद शहर के आमापारा में 30 साल के युवक ने अपने घर में पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आमापारा निवासी मनीष कुमार सेन रविवार रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया था। ( Suicide case ) वह सुबह तक नहीं उठा। जब परिजनों ने देखा तो कमरा अंदर से लॉक है तो दरवाजा धक्का देकर खोला। वह फांसी पर लटका हुआ था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस के मुताबिक मनीष की पत्नी तीजा गई है, तबसे वापस ससुराल नहीं लौटी। मृतक उसे कई बार मनाने की कोशिश की। लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार परेशान युवक ने जान दे दी। मौत की खबर पाकर परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि महिला ने शराब छोड़ने की शर्त रखी थी।
जानकारी के अनुसार मनीष शराब ज्यादा पीता था पत्नी उसे बार-बार रोकती थी। वह जब तीजा गई तो कहा कि शराब पीना बंद करोगे तब में आऊंगी। कुछ दिन से मनीष परेशान था और शराब भी ज्यादा पी रहा था। मनीष के दो बच्चे हैं, जिसमें एक चार साल व दूसरा डेढ़ साल का है। अब इन दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है।
बालोद
छत्तीसगढ़
