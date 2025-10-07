Suicide: तीजा गई पत्नी नहीं लौटी, परेशान युवक ने साड़ी से लगाई फांसी, मौत

Suicide Case: बालोद शहर के आमापारा में 30 साल के युवक ने अपने घर में पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आमापारा निवासी मनीष कुमार सेन रविवार रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया था। ( Suicide case ) वह सुबह तक नहीं उठा। जब परिजनों ने देखा तो कमरा अंदर से लॉक है तो दरवाजा धक्का देकर खोला। वह फांसी पर लटका हुआ था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।