Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ आस्था का पर्व, संतान और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना…

Chhath Puja 2025: बालोद जिले में सोमवार की शाम छठ व्रतधारियों ने सूर्य देवता को शाम का अर्घ्य दिया। डूबते सूरज को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि मांगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 28, 2025

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ आस्था का पर्व, संतान और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना...(photo-patrika)

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ आस्था का पर्व, संतान और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना...(photo-patrika)

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सोमवार की शाम छठ व्रतधारियों ने सूर्य देवता को शाम का अर्घ्य दिया। डूबते सूरज को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि मांगी। किसी ने संतान की कामना की तो किसी ने मांग का सिंदूर मांगा। लोकगीतों के साथ कभी वे खुशी से झूमने लगी तो कई लोकगीत उन्हें भावुक भी कर गए।

Chhath Puja 2025: सूर्य देवता के प्रति आस्था का पर्व

महापर्व छठ आस्था व भक्तिभाव से बूढ़ातालाब में मनाया गया। व्रती महिलाएं व उनके परिजन छठ पर्व में छठी मईया के भक्ति में लीन रहे। दुनियाभर में भोजपुरी समुदाय, जहां भी है, सैकड़ों की संया में लोग सरोवर के किनारे एकत्रित होकर सूर्य देवता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। दीपदान करते हैं।

सूर्य देवता अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। छठ पर्व ऊर्जा का प्रतीक है। जिला मुयालय में भी यह आयोजन किया गया। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के बाद मंगलवार की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे और पर्व का समापन करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ आस्था का पर्व, संतान और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना…

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Dhan Kharidi: एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन जारी, शिविरों में कराया जा रहा अपडेट…

CG Dhan Kharidi: एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन जारी, शिविरों में कराया जा रहा अपडेट...(photo-patrika)
बालोद

10 में से 9 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद, एक गुदुम में चालू, वह भी घाटे में

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के स्वरोजगार के यूनिटों में ताला लगता जा रहा है।
बालोद

छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

छठ महापर्व की शुरुआत..! खरना के साथ व्रतियों ने शुरू किया निर्जल उपवास, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य(photo-patrika)
बालोद

आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त! आज से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत…

आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त(photo-patrika)
बालोद

CG Weather Update: मौसम ने बदली करवट, बारिश में किसानों की बढ़ी चिंता, धान की कटाई में व्यस्त…

मौसम ने बदली करवट, बारिश में किसानों की बढ़ी चिंता, धान की कटाई में व्यस्त(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.