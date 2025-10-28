उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ आस्था का पर्व, संतान और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना…

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सोमवार की शाम छठ व्रतधारियों ने सूर्य देवता को शाम का अर्घ्य दिया। डूबते सूरज को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि मांगी। किसी ने संतान की कामना की तो किसी ने मांग का सिंदूर मांगा। लोकगीतों के साथ कभी वे खुशी से झूमने लगी तो कई लोकगीत उन्हें भावुक भी कर गए।