बिलासपुर

Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें…

Chhath Puja 2025: बिलासपुर जिले में छठ पर्व के अवसर पर शहर में भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिसने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें...(photo-patrika)

Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें...(photo-patrika)

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छठ पर्व के अवसर पर शहर में भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिसने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। 27 और 28 अक्टूबर को विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

Chhath Puja 2025: ऐसे रहेगी व्यवस्था

इन मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

  • चिल्हाटी मोड़
  • मोपका तिराहा
  • बजरंग चौक (राजकिशोर चौक)
  • दर्रीघाट
  • महमंद चौक

यहां करें पार्किंग (सरकंडा-मोपका क्षेत्र)

  • फॉरेस्ट एवेन्यू (वन मैदान): वीआईपी पार्किंग, क्षमता-200 वाहन
  • फॉरेस्ट एवेन्यू (व्रतियों के लिए): क्षमता-500 वाहन
  • फॉरेस्ट एवेन्यू (मंदिर परिसर प्रवेश): क्षमता-600 वाहन
  • रवि रिसॉर्ट खेल परिसर: सभी के लिए- क्षमता-1000 वाहन

यहां से वाहनों का आनाजाना हो सकेगा

  • छठघाट प्रवेश द्वार: राजकिशोर नगर और मोपका चौक की ओर से आने वाले छठ व्रतियों के वाहन फॉरेस्ट गेट से प्रवेश करेंगे।
  • निकासी गेट: फॉरेस्ट क्षेत्र की पार्किंग के वाहन मोपका रोड की ओर से बाहर निकलेंगे।

पार्किंग व्यवस्था (गुरुनानक चौक दिशा से)

  • कपोस्ट भवन परिसर: व्रतियों के लिए- क्षमता-300 वाहन
  • कपोस्ट भवन परिसर (बाइक पार्किंग): क्षमता- 500 वाहन
  • धान मंडी परिसर: श्रद्धालुओं के लिए: क्षमता- 400 वाहन

पुलिस की अपील

छोटे वाहनों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, वाहन केवल पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें, नो एंट्री और डायवर्जन का पालन करें। व्रतियों को घाट तक पहुंचाने में सहयोग दें।

