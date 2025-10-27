Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें...(photo-patrika)
Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छठ पर्व के अवसर पर शहर में भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिसने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। 27 और 28 अक्टूबर को विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।
इन मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
यहां करें पार्किंग (सरकंडा-मोपका क्षेत्र)
छोटे वाहनों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, वाहन केवल पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें, नो एंट्री और डायवर्जन का पालन करें। व्रतियों को घाट तक पहुंचाने में सहयोग दें।
