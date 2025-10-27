Chhath Puja 2025: अगर आज और कल छठ घाट की ओर जा रहे हैं तो इन नियमों का करें पालन, जानें…

Chhath Puja 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छठ पर्व के अवसर पर शहर में भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिसने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। 27 और 28 अक्टूबर को विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।