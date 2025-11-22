गांव में नहीं खुला धान खरीदी केंद्र, किसानों ने अब तक नहीं बेचा एक भी दाना

बालोद जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। धान खरीदी को शुरू हुए एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन जिले के ग्राम खल्लारी व अड़जाल गांव के किसानों ने अब तक धान का एक दाना भी नहीं बेचा है। इसका प्रमुख कारण किसानों की मांग है कि गांव में ही धान खरीदी केंद्र खोलें। धान खरीदी केंद्र खोलने की स्वीकृति जैसे ही मिली। ग्रामीणों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर धान खरीदी केंद्र गांव के मैदान में बनाया। लेकिन जब शासन व प्रशासन से जवाब आया कि यहां अभी धान खरीदी केंद्र नहीं खुलेगा तो ग्रामीण नाराज हो गए। ग्रामीण शासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धान खरीदी केंद्र नहीं खोलना था तो तैयारी क्यों कराई गई। वहीं ग्रामीणों की एक ही मांग है कि हर हाल में गांव में ही धान खरीदी केंद्र खोलें ताकि ग्रामीण किसानों को धान बेचने में राहत मिले।