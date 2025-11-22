उपपंजीयक कार्यालय में नहीं है रैंप व लिफ्ट, बुजुर्गों व बीमार लोगों को चढ़नी पड़ती हैं सीढ़ियां

बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। चार साल से खुद का भवन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। बीमार एवं बुजुर्ग लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। कई बार गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। हालांकि जिला उप पंजीयक कार्यालय के उप पंजीयक वेद प्रकाश ने कहा कि जल्द ही भवन बनने की कार्यवाही शुरू होगी।