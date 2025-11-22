Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

उपपंजीयक कार्यालय में नहीं है रैंप व लिफ्ट, बुजुर्गों व बीमार लोगों को चढ़नी पड़ती हैं सीढ़ियां

बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Nov 22, 2025

बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है।

बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। चार साल से खुद का भवन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। बीमार एवं बुजुर्ग लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। कई बार गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। हालांकि जिला उप पंजीयक कार्यालय के उप पंजीयक वेद प्रकाश ने कहा कि जल्द ही भवन बनने की कार्यवाही शुरू होगी।

पालिका के पास बनेगा उप पंजीयक कार्यालय

उप पंजीयक कार्यालय के मुताबिक नगर पालिका के बगल में खाली जगह का चयन कार्यालय बनाने के लिए किया गया है। राजस्व विभाग से पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द जिला कलेक्ट्रेट से अनुमति के बाद टेंडर की कार्यवाही की जाएगी। अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कई बार लोगों ने भी इस कार्यालय को प्रथम तल पर ले जाने की मांग की है।

यह भी देखें :

Photo Story : बिन बरसात गलियों में बह रहा पानी…

खुद का कार्यालय बनने के बाद मिलेगी राहत

अब जिला उप पंजीयक विभाग के पास खुद का भवन हो जाएगा। भवन निर्माण के लिए विभागीय प्रक्रिया में तेजी आई है। विभाग का कहना है कि जो नया भवन बनेगा, उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। कार्यलय प्रथम तल पर ही रहेगा।

प्रतिदिन तीन से चार बुजुर्ग व दिव्यांग भी आते हैं

जानकारी के मुताबिक इस विभाग में प्रतिदिन तीन से चार बुजुर्ग व दिव्यांग भी आते हंै। उनको यहां राहत कम तकलीफ ज्यादा होती है। अब सभी को राहत की उम्मीद हैं।

यह भी पढ़े :

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, पति व ससुर गिरफ्तार

नगर पालिका के पास बनेगा भवन

उप पंजीयक बालोद वेदप्रकाश ने कहा कि हमारे विभाग का खुद का भवन बनाने जगह का चयन हो चुका है। नगर पालिका के पास यह भवन बनेगा। राजस्व विभाग से प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कलेक्टर से अनुमति मिलने पर भवन निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 06:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / उपपंजीयक कार्यालय में नहीं है रैंप व लिफ्ट, बुजुर्गों व बीमार लोगों को चढ़नी पड़ती हैं सीढ़ियां

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: नहाने के बाद सीने में हुआ दर्द, CISF जवान का हार्ट अटैक से हो गई मौत

CG News: नहाने के बाद सीने में हुआ दर्द, CISF जवान का हार्ट अटैक से हो गई मौत
बालोद

CG News: दो सगे भाइयों का दो घंटे के अंतराल में हो गया निधन, पूरे गांव में छाया मातम

CG News: दो सगे भाइयों का दो घंटे के अंतराल में हो गया निधन, पूरे गांव में छाया मातम
बालोद

CG Accident: स्पीड ब्रेकर से दो दुर्घटनाएं, उछलकर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत

CG Accident: स्पीड ब्रेकर से दो दुर्घटनाएं, उछलकर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत
बालोद

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब इस दिन कर सकेंगे आवेदन

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब इस दिन कर सकेंगे आवेदन
बालोद

Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित

Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.