दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, पति व ससुर गिरफ्तार

Crime News : गुंडरदेही थाना अंतर्गत ग्राम चारभाठा में 2 नवंबर को 27 वर्षीय गीतिका (दीप्ति) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मृतका के पिता व मां ने गुंडरदेही थाने में आकर 15 नवंबर को बेटी के ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। इसके लिए पति, सास, ससुर ने दबाव बनाते थे। दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या की। गीतिका 5 माह से गर्भवती थी, लेकिन परिवार वालों से मिली यातनाओं को सह नहीं पाई। गुंडरदेही पुलिस ने दहेज मृत्यु यानी धारा 80 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। मृतका के पति युवराज साहू व उनके ससुर टीकाराम को गिरफ्तार कर लिया। सास त्रिवेणी फरार है।