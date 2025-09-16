बड़ी खुशखबरी: जल्द ही इन गांव को जोड़ने वाली सड़कों की बदलेगी सूरत, शासन से मिली स्वीकृति, देखें

Balod News: जल्द ही जगन्नाथपुर क्षेत्र से जुड़े आसपास के गांव को जोड़ने वाली सड़कों की सूरत बदलेगी। जगन्नाथपुर से दरबारी नवागांव-डेंगरापार मार्ग और जगन्नाथपुर से परसदा होते हुए पापरा पहुंच मार्ग की स्वीकृति मिल गई है। जल्द काम भी शुरू हो जाएगा।
सुशासन तिहार के दौरान इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों व जनपद सदस्य दमयंती सुभाष हरदेल ने भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा था। विगत दिनों जनपद पंचायत बालोद में हुई बैठक में भी उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया। पीडब्ल्यूडी की ओर से उन्हें उनकी मांगों पर हुई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि दी गई है।
स्पष्ट किया गया कि जिन-जिन सड़कों की मांग उन्होंने की थी, वे स्वीकृत हो गई है। जनपद सदस्य हरदेल ने कहा कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर आगे भी प्रयासत रहेंगे। जल्द क्षेत्र की सड़कों का कायाकल्प होगा।
जगन्नाथपुर से जुड़ने वाली ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को लेकर पत्रिका ने भी खबरें प्रकाशित की थी। सड़क के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं को अधिकारियों के संज्ञान में लाया। इसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाई और संबंधित कार्यों को बजट में शामिल कराने नए सिरे से प्रस्ताव आदि भेजे गए।