बड़ी खुशखबरी: जल्द ही इन गांव को जोड़ने वाली सड़कों की बदलेगी सूरत, शासन से मिली स्वीकृति, देखें

सुशासन तिहार के दौरान इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों व जनपद सदस्य दमयंती सुभाष हरदेल ने भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा था। विगत दिनों जनपद पंचायत बालोद में हुई बैठक में भी उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया। पीडब्ल्यूडी की ओर से उन्हें उनकी मांगों पर हुई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि दी गई है।