कवर्धा

बड़ी सौगात: इन 3 जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28.87 करोड़ रुपए की मंजूरी, अब तक कुल 300 करोड़ रुपए स्वीकृत

Kawardha News: छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और पंडरिया विधायक भावना बोहरा की सक्रियता से विधानसभा में क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों की सौगात जनता को मिल रही है। बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य एवं जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 12, 2025

जर्जर सड़कों को फिर से बनाने की मंजूरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जर्जर सड़कों को फिर से बनाने की मंजूरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के लिए 28 करोड़ 87 लाख 8 हजार रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से तीन प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया जाएगा जो बेहद जर्जर हो चुके हैं।

पंडरिया विधानसभा में क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों की सौगात जनता को मिल रही है। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से विधानसभावासियों की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी हो रहीं है। इसी क्रम में बुधवार को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के लिए 28 करोड़ 87 लाख 8 हजार रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को देखते हुए वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में शामिल पंडरिया विधानसभा के प्रतापपुर-भगतपुर-निंगापुर मार्ग तक कुल 12.07 किमी सड़क निर्माण के लिए 21 करोड़ 7 लाख 98 हजार रुपए, जंगलपुर-कुही मार्ग तक कुल 4.10 किमी सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 75 हजार 42 हजार रुपए और दशरंगपुर से खंडसरा मार्ग तक 3 किमी सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ 3 लाख 68 हजार रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 28 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की राशि सड़क निर्माण के लिए मिली है।

इसके पूर्व भी पंडरिया विधानसभा को विभिन्न विकास, अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली है जो कार्य प्रगति पर है। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह कार्य सिर्फ सड़के नहीं, बल्कि जन-जन के जीवन को सरल और समृद्ध बनाने का संकल्प हैं। ग्रामीण अंचलों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं और जनसुविधाओं का चरणबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

अब तक 300 करोड़ रुपए स्वीकृत

पंडरिया विधानसभा में अब तक विभिन्न विकास कार्यों, अधोसंरचना निर्माण, सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता, सड़क, बिजली, पानी जैसी आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है और कई कार्य गुणवत्तापूर्ण और तय समय पर पूरे किये जा रहे हैं वहीं प्रगति पर है।

जनता की मांग पूरी हो रही

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और पंडरिया विधायक भावना बोहरा की सक्रियता से विधानसभा में क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों की सौगात जनता को मिल रही है। बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य एवं जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। सुतियापाट नहर विस्तारीकरण, बाकेला हाफ नदी व्यपवर्तन योजना, हरिनाला पुल निर्माण, पंडरिया-पांडातराई बाईपास निर्माण से जनता व किसानों को सुविधा मिलेगी। कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहीं कुछ कार्य प्रगति पर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पंडरिया में 250 सीटर नालंदा परिसर बनाने, गौरव पथ निर्माण के लिए स्वीकृति भी प्रदान की है।

Published on:

12 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / बड़ी सौगात: इन 3 जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28.87 करोड़ रुपए की मंजूरी, अब तक कुल 300 करोड़ रुपए स्वीकृत

