बड़ी सौगात: इन 3 जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28.87 करोड़ रुपए की मंजूरी, अब तक कुल 300 करोड़ रुपए स्वीकृत

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और पंडरिया विधायक भावना बोहरा की सक्रियता से विधानसभा में क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों की सौगात जनता को मिल रही है। बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य एवं जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। सुतियापाट नहर विस्तारीकरण, बाकेला हाफ नदी व्यपवर्तन योजना, हरिनाला पुल निर्माण, पंडरिया-पांडातराई बाईपास निर्माण से जनता व किसानों को सुविधा मिलेगी। कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहीं कुछ कार्य प्रगति पर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पंडरिया में 250 सीटर नालंदा परिसर बनाने, गौरव पथ निर्माण के लिए स्वीकृति भी प्रदान की है।