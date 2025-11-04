CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल

CG Crime: शासकीय प्राथमिक शाला भेड़ी में टीवी, इंडेक्शन की हुई चोरी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी धर्मेंद्र देशमुख सहायक शिक्षक ने थाना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 नवंबर की सुबह लगभग 6.30 बजे अज्ञात चोर ने शाला के ऑफिस एवं अध्यापन कमरे का ताला तोड़कर एक नग इंडेक्शन, माइक सेट बॉक्स एवं स्मार्ट टीवी कीमती लगभग 19,640 रुपए की चोरी कर ली।