CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल

CG Crime: चोर ने शाला के ऑफिस एवं अध्यापन कमरे का ताला तोड़कर एक नग इंडेक्शन, माइक सेट बॉक्स एवं स्मार्ट टीवी कीमती लगभग 19,640 रुपए की चोरी कर ली।

बालोद

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल

CG Crime: शासकीय प्राथमिक शाला भेड़ी में टीवी, इंडेक्शन की हुई चोरी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी धर्मेंद्र देशमुख सहायक शिक्षक ने थाना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 नवंबर की सुबह लगभग 6.30 बजे अज्ञात चोर ने शाला के ऑफिस एवं अध्यापन कमरे का ताला तोड़कर एक नग इंडेक्शन, माइक सेट बॉक्स एवं स्मार्ट टीवी कीमती लगभग 19,640 रुपए की चोरी कर ली।

पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी विजय कुमार ठाकुर पिता स्व. भागी राम ठाकुर (31) साकिन भेड़ी थाना डौंडीलोहारा एवं दुष्यंत कुमार उर्फ दिषु सुधाकर पिता ढालसिंह सुधाकर (25) ग्राम भेड़ी थाना डौंडीलोहारा हाल निवास आर्य नगर कोहका भिलाई थाना स्मृति नगर जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भर जेल भेज दिया गया।

Updated on:

04 Nov 2025 12:09 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Crime: सरकारी स्कूल में चोरी, आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जेल

