रिश्वत लेते पकड़े गए दो स्वास्थ्य कर्मी निलंबित, ACB की कार्रवाई के बाद विभाग ने की सख्त कार्रवाई(photo-patrika)
CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में रिश्वत मांगने और लेते पकड़े गए दो कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर-दुर्ग ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी से लिपिक युगल किशोर साहू और सहायक ग्रेड-2 सुरेंद्र कुमार सोनकर ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) रायपुर की टीम ने 16 अक्टूबर को दोनों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। विभाग की इस घटना के बाद राज्यभर में काफी किरकिरी हुई थी। अब करीब 15 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिससे यह साफ संदेश गया है कि भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है
