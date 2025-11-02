रिश्वत लेते पकड़े गए दो स्वास्थ्य कर्मी निलंबित, ACB की कार्रवाई के बाद विभाग ने की सख्त कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। विभाग की इस घटना के बाद राज्यभर में काफी किरकिरी हुई थी। अब करीब 15 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिससे यह साफ संदेश गया है कि भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है