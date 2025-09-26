CG News: स्कूल में मोबाइल चलाना पड़ा भारी, एक शिक्षक निलंबित, दूसरे को नोटिस जारी

CG News: 20 सितंबर की सुबह लगभग 8.45 बजे गुंडरदेही विकासखंड के सिर्री गांव स्थित प्राथमिक स्कूल में निरीक्षण के दौरान मोबाइल चलाते पकड़े गए एक शिक्षक पर कार्रवाई की गई। संयुक्त संचालक दुर्ग ने सहायक शिक्षक (एलबी) विनय कुमार गोस्वामी को निलंबित कर दिया है।
सहायक शिक्षक मिर्जा अरमान बेग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चार शिक्षक पदस्थ हैं। स्कूल में निरीक्षण के दौरान दो शिक्षक मोबाइल इस्तेमाल करते दिखे थे।
जिला शिक्षा वाईडी साहू ने बताया कि यह पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 उपनियम (1) (2), (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत लोकहित में विनय कुमार गोस्वामी, सहायक शिक्षक (एलबी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।