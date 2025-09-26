CG News: स्कूल में मोबाइल चलाना पड़ा भारी, एक शिक्षक निलंबित, दूसरे को नोटिस जारी

जिला शिक्षा वाईडी साहू ने बताया कि यह पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 उपनियम (1) (2), (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत लोकहित में विनय कुमार गोस्वामी, सहायक शिक्षक (एलबी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।