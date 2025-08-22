CG News: 27 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला, खेतों की फसलें रौंदी, गांव में अलर्ट जारी

इधर, क्षेत्र में अभी भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। बलार जलाशय में फिलहाल 16 फीट पानी है, जिससे कुछ राहत मिली है, लेकिन किसानों को अकाल की आशंका भी सता रही है। खेतों में पहले से ही पानी की कमी है और ऊपर से हाथियों का आतंक, हालात को और बिगाड़ रहा है। कोठारी रेंजर जीवनलाल साहू ने बताया कि हाथियों के इस झुंड से अब तक कई खेतों को नुकसान पहुंचा है। विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और ग्रामीणों से वन अमले को तुरंत सूचना देने की अपील की गई है।