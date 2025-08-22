Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: 27 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला, खेतों की फसलें रौंदी, गांव में अलर्ट जारी

हाथियों का यह झुंड इन दिनों शिल्पहरी के जंगल में देखा गया है। वन विभाग की ट्रैकिंग टीम ने बताया कि यह झुंड कक्ष क्रमांक 220 से बिलासपुरिया होकर शिल्पहरी क्षेत्र तक पहुंचा है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 22, 2025

CG News: 27 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला, खेतों की फसलें रौंदी, गांव में अलर्ट जारी
27 हाथियों का डेरा खेतों की फसलें रौंदी (Photo Patrika)

CG News: कोठारी रेंज के जंगलों में 27 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। हाथियों के इस दल ने कसडोल ब्लॉक के कई गांवों के आसपास खतरनाक हालात बना दिए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गांवों में कोटवारों के जरिए मुनादी कराई जा रही है।

हाथियों का यह झुंड इन दिनों शिल्पहरी के जंगल में देखा गया है। वन विभाग की ट्रैकिंग टीम ने बताया कि यह झुंड कक्ष क्रमांक 220 से बिलासपुरिया होकर शिल्पहरी क्षेत्र तक पहुंचा है। विभाग ने कोठारी, फुरफुंदी, गुडागढ़, तालदादर, नवागांव, अचानकपुर जैसे आसपास के गांवों को अलर्ट पर रखा है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार रात में गश्त कर रहे हैं।

ग्रामीणों को रात में घर से बाहर न निकलने और जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। विभाग की ओर से हाथी मित्र दल भी सक्रिय किया गया है। बीएफओ रमसूलाल नेताम ने बताया कि जैसे ही हाथियों की सूचना मिलती है, टीम तत्काल मौके पर पहुंचती है। खरीफ सीजन के बीच हाथियों का आना किसानों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है।

किसान इन दिनों निंदाई और रोपाई के काम में जुटे हैं। कई किसानों की फसलें हाथियों द्वारा रौंद दी गई हैं। खेतों में मेहनत कर बोई गई फसल पर पानी फिरता दिख रहा है। कई किसानों ने फसल के लिए कर्ज लिया था, जिससे चिंता और बढ़ गई है।

अकाल का खतरा, बारिश का इंतजार

इधर, क्षेत्र में अभी भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। बलार जलाशय में फिलहाल 16 फीट पानी है, जिससे कुछ राहत मिली है, लेकिन किसानों को अकाल की आशंका भी सता रही है। खेतों में पहले से ही पानी की कमी है और ऊपर से हाथियों का आतंक, हालात को और बिगाड़ रहा है। कोठारी रेंजर जीवनलाल साहू ने बताया कि हाथियों के इस झुंड से अब तक कई खेतों को नुकसान पहुंचा है। विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और ग्रामीणों से वन अमले को तुरंत सूचना देने की अपील की गई है।

22 Aug 2025 10:46 am

