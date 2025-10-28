CG News: नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान

आसमान में घना काला धुआं छा गया और आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। प्राथमिक अनुमानों के मुताबिक आग से करीब 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मंडी में करीब 80 दुकानें हैं, आग के कारण तीन-चार ऑफिस बुरी तरह जल गए और मंडी की कई दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। कई दुकानों में रखे एसी, कंप्यूटर, दस्तावेज और सैकड़ों सब्जी कैरेट जलकर राख हो गए।