CG News: नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान

CG News: आग से करीब 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मंडी में करीब 80 दुकानें हैं, आग के कारण तीन-चार ऑफिस बुरी तरह जल गए और मंडी की कई दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गईं।

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Oct 28, 2025

CG News: नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान

नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग (Photo Patrika)

CG News: सोमवार सुबह नगर की नई सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरा मंडी परिसर आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते मंडी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया।

आसमान में घना काला धुआं छा गया और आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। प्राथमिक अनुमानों के मुताबिक आग से करीब 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मंडी में करीब 80 दुकानें हैं, आग के कारण तीन-चार ऑफिस बुरी तरह जल गए और मंडी की कई दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। कई दुकानों में रखे एसी, कंप्यूटर, दस्तावेज और सैकड़ों सब्जी कैरेट जलकर राख हो गए।

आग पर काबू पाने की कोशिश

घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था।

एसडीओपी का बयान

भाटापारा एसडीओपी तारेश साहू ने बताया, ’’आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी। आग शॉर्ट सर्किट से लगी होने की प्रारंभिक जानकारी मिली है। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई है। दो दुकानें आग की चपेट में आई हैं, जिसमें एक ऑफिस भी था। हम घटना की पूरी जांच कर रहे हैं।

विकट स्थिति में दुकानदारों की चिंता

बाल गोविंद पटेल, अध्यक्ष थोक सब्जी मंडी भाटापारा ने कहा, ’’आग लगने से भारी नुकसान हुआ है, सालों की मेहनत एक बार में खत्म हो गई है। नुकसान का आकलन अभी संभव नहीं है, लेकिन यह लाखों में होगा। हम इस संकट की घड़ी में प्रशासन से मदद की उम्मीद करते हैं।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा, ’’यह घटना बेहद दुखद है। मंडी में जिस तरह से आग तेजी से फैली, उससे लाखों का नुकसान हुआ है। हमारी पूरी टीम फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ मौके पर है और आग बुझाने का कार्य जारी है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका है, लेकिन घटना की जांच जारी है।’’

