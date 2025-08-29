CG Crime: लव मैरिज के बाद दूसरे के साथ भागी पत्नी, जान से मारकर नदी में फेंकी लाश

इसके बाद एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर भाटापारा ग्रामीण थाने की टीम ने जांच तेज कर दी। पुलिस ने संजू निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में संजू ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि संगीता से उसका प्रेम विवाह 2024 में हुआ था। विवाह के बाद संगीता के किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध बन गए थे। वह एक बार उस युवक के साथ भाग भी गई थी और इस दौरान गर्भवती हो गई थी। इन्हीं बातों से मानसिक रूप से परेशान होकर संजू ने हत्या की साजिश रची।