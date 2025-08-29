Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG Crime: लव मैरिज के बाद दूसरे के साथ भागी पत्नी, जान से मारकर नदी में फेंकी लाश

CG Crime: शिवनाथ नदी में महिला का शव मिलने पर मर्ग दर्ज किया गया। शव की पहचान संगीता निषाद के रूप में हुई।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 29, 2025

CG Crime: लव मैरिज के बाद दूसरे के साथ भागी पत्नी, जान से मारकर नदी में फेंकी लाश

CG Crime: धुर्राबांधा गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 21 वर्षीय संजू निषाद ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी संगीता निषाद की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर बाइक से शिवनाथ नदी में फेंक दिया। मामला प्रेम संबंधों से उपजे तनाव और शक से जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि दोनों ने लव मैरिज की थी। इसके बाद भी संगीता किसी और के साथ भाग गई और उससे गर्भवती हो गई। यही बात उसकी मौत की वजह बनी।

घटना तब सामने आई जब भाटापारा ग्रामीण थाने में संगीता निषाद के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई। गुम इंसान्र कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान थाना पचपेड़ी, बिलासपुर क्षेत्र में शिवनाथ नदी में महिला का शव मिलने पर मर्ग दर्ज किया गया। शव की पहचान संगीता निषाद के रूप में हुई। मृतका की मां, भाई और परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में संदेह जताया कि संगीता की हत्या उसके पति संजू निषाद और उसके परिवार ने मिलकर की है।

इसके बाद एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर भाटापारा ग्रामीण थाने की टीम ने जांच तेज कर दी। पुलिस ने संजू निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में संजू ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि संगीता से उसका प्रेम विवाह 2024 में हुआ था। विवाह के बाद संगीता के किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध बन गए थे। वह एक बार उस युवक के साथ भाग भी गई थी और इस दौरान गर्भवती हो गई थी। इन्हीं बातों से मानसिक रूप से परेशान होकर संजू ने हत्या की साजिश रची।

पुलिस की पूछताछ में संजू ने बताया कि 18 अगस्त की रात करीब 11.30 बजे उसने संगीता को घर के सामने गली में बुलाया। फिर उसके मुंह को बंद किया और चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को रस्सी से बांधा, बोरे में भरा और अपनी मोटरसाइकिल से शिवनाथ नदी पुल, अमलडीहा ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। आरोपी संजू को 27 अगस्त को विधिवत गिरतार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।

Updated on:

29 Aug 2025 10:50 am

Published on:

29 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Crime: लव मैरिज के बाद दूसरे के साथ भागी पत्नी, जान से मारकर नदी में फेंकी लाश

