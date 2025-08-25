CG News: मुंह धोने तालाब में उतरे बुजुर्ग की मौत, काई में पैर रखते ही गहराई में जा गिरा

CG News: सारागांव के पुरैना तालाब में रविवार दोपहर 60 वर्षीय बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मन्नू साहू निवासी सारागांव (भाटापारा) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मन्नू साहू दोपहर 3 बजे गुड़ाखू करने तालाब की ओर निकले थे। आशंका है कि वह मुंह धोने के लिए तालाब में उतरे और पैर फिसलकर काई में गिर गए।
गहराई अधिक होने के कारण वे डूब गए। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। तालाब से उनका शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही खरोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने बताया कि मन्नू कुछ साल पहले मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थे, जो इलाज के बाद ठीक हो गए थे।