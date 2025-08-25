CG News: मुंह धोने तालाब में उतरे बुजुर्ग की मौत, काई में पैर रखते ही गहराई में जा गिरा

CG News: सारागांव के पुरैना तालाब में रविवार दोपहर 60 वर्षीय बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मन्नू साहू निवासी सारागांव (भाटापारा) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मन्नू साहू दोपहर 3 बजे गुड़ाखू करने तालाब की ओर निकले थे। आशंका है कि वह मुंह धोने के लिए तालाब में उतरे और पैर फिसलकर काई में गिर गए।