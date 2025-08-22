CG News: बलौदाबाजार-सिमगा रोड के लिए मिली मंजूरी, 70 करोड़ से भरेंगे सड़कों के गड्ढे़, बाईपास का भी होगा निर्माण

CG News: बलौदाबाजार-सिमगा रोड और रिसदा बाईपास निर्माण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंजूरी दी है। इसके तहत बलौदाबाजार से सिमगा तक सड़क मजबूतीकरण के लिए 49 करोड़ रुपए और रिसदा बाईपास निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए की यह सौगात जिलेवासिायों के लिए खुशी लेकर आया है।
यह सड़क वह मार्ग है, जहां कई विश्वस्तरीय सीमेंट कंपनियां स्थापित हैं। इसकी खराब हालत के कारण वर्षों से लोग परेशान थे। सड़क में गहरे-गहरे गड्ढे और कीचड़ से गुजरना रोजमर्रा का संघर्ष बन चुका था। कई हादसे भी इसी वजह से हो चुके हैं। अब इस स्वीकृति से पुराने घावों को भरने की उम्मीद जगी है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस मार्ग के उन्नयन की मांग कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राज्य के राजस्व मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा का आभार माना।
उनका कहना है कि यह सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि क्षेत्र की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों को सम्मान देने जैसा कदम है। बता दें कि बलौदाबाजार-सिमगा मार्ग की स्थिति बेहद खराब थी। बारिश और भारी वाहनों के दबाव से सड़क में बड़े गड्ढे हो गए थे। रात में स्ट्रीट लाइट न होने के कारण यह मार्ग दो-पहिया सवारों और छोटे वाहनों के लिए बेहद खतरनाक हो गया था। कई दशकों से यह मार्ग सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्तों में शामिल था और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही ने इसे और खतरनाक बना दिया था।
भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद यादव ने इसे क्षेत्रवासियों की बहु-प्रतीक्षित मांग पूरा होने जैसा बताया। जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी ने कहा कि यह कदम क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ है। जिला मीडिया प्रभारी रितेश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का क्षेत्र की समस्या को समझने और उसका समाधान करने के लिए धन्यवाद किया। ग्रामीणों ने भी नेताओं के प्रति हृदय से आभार जताया। उनका मानना है कि यह सड़क सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ता कदम है।