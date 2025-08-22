CG News: बलौदाबाजार-सिमगा रोड के लिए मिली मंजूरी, 70 करोड़ से भरेंगे सड़कों के गड्ढे़, बाईपास का भी होगा निर्माण

उनका कहना है कि यह सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि क्षेत्र की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों को सम्मान देने जैसा कदम है। बता दें कि बलौदाबाजार-सिमगा मार्ग की स्थिति बेहद खराब थी। बारिश और भारी वाहनों के दबाव से सड़क में बड़े गड्ढे हो गए थे। रात में स्ट्रीट लाइट न होने के कारण यह मार्ग दो-पहिया सवारों और छोटे वाहनों के लिए बेहद खतरनाक हो गया था। कई दशकों से यह मार्ग सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्तों में शामिल था और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही ने इसे और खतरनाक बना दिया था।