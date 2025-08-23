CG News: शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, ज्वाइनिंग के बाद से शिक्षक लापता, विभागबव बैठा मौन

CG News: शिक्षा विभाग में नियमों की अनदेखी और मनमानी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए युक्तियुक्तकरण नियमावली को धता बताते हुए विभागीय अधिकारियों पर शिक्षक हित में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला बलौदा बाजार जिले के पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा का है, जहां पदस्थ शिक्षक वागेंद्र देवांगन का युक्तियुक्तकरण के तहत ट्रांसफर तो सिमगा ब्लॉक के प्राथमिक शाला कंजिया पथरा किया गया था, लेकिन कथित साठगांठ के चलते वे पुन: पुराने विद्यालय टुंड्रा में ही पदस्थापित कर दिए गए।