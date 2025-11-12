CG News: सरदार पटेल की जयंती पर जनसैलाब उमड़ा, 13 किमी लंबी पदयात्रा में दिखी एकता की ताकत

सांसद-मंत्री की अगुवाई में निकली यूनिटी मार्च पदयात्रा (photo source- Patrika)
CG News: भारत के लौहपुरुष देश की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के बलौदा बाजार में सरदार 150 यूनिटी मार्च पदयात्रा निकाली गई। करीब 13 किलोमीटर की इस पदयात्रा का शुभारंभ डीएवी स्कूल संकरी से हुआ। जहां एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रकृति संरक्षण और मातृ सम्मान का संदेश दिया गया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
यहां से यात्रा लिमाही होते हुए गोंड खपरी पहुंची जहां इसका स्वागत किया गया। यहां से दशरमा होते हुए अटल चौक बलौदा बाजार पहुंची, जहां विशाल जनसमूह की उपस्थिति में इसका समापन हुआ। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस, दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा से देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत अखंड भारत का सपना साकार किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है।
CG News: सांसद अग्रवाल ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। यह यात्रा देश के हर नागरिक में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की भावना को सशक्त करने का माध्यम बनेगी।
पदयात्रा में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े, जिला अध्यक्ष आनंद यादव, जिपं अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नपा अध्यक्ष अशोक जैन, पवन साहू, लक्ष्मी बघेल, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
