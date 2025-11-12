CG News: सरदार पटेल की जयंती पर जनसैलाब उमड़ा, 13 किमी लंबी पदयात्रा में दिखी एकता की ताकत

यहां से यात्रा लिमाही होते हुए गोंड खपरी पहुंची जहां इसका स्वागत किया गया। यहां से दशरमा होते हुए अटल चौक बलौदा बाजार पहुंची, जहां विशाल जनसमूह की उपस्थिति में इसका समापन हुआ। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस, दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा से देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत अखंड भारत का सपना साकार किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है।