Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: लगातार बारिश ने मचाई तबाही, तहसील कार्यालय में घुटनों तक भरा पानी, नदी नालों की बदली तस्वीर

CG News: रूक रूककर तेज बारिश होती रही। निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया। वहीं जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के सबसे अधिक व्यस्त कार्यालय तहसील कार्यालय में भी घुटनों तक पानी भर गया।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 25, 2025

CG News: लगातार बारिश ने मचाई तबाही, तहसील कार्यालय में घुटनों तक भरा पानी, नदी नालों की बदली तस्वीर
तहसील कार्यालय में घुटनों तक भरा पानी (Photo Patrika)

CG News: बारिश ने पूरे क्षेत्र को तरबतर कर दिया है। इससे पूर्व में भी कई बार शारदीय नवरात्रि के दौरान बारिश हुई है परंतु मंगलवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश अपने आप में रिकॉर्ड है। ईलाके में बुधवार को भी पूरे दिन रूक रूककर तेज बारिश होती रही। निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया। वहीं जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के सबसे अधिक व्यस्त कार्यालय तहसील कार्यालय में भी घुटनों तक पानी भर गया।

जिले में मंगलवार रात से लेकर बुधवार दिन भर हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले के खेत खलिहानों से लेकर नदी नालों तक की तस्वीर को ही बदल दिया है। धान के खेत में तेज धूप की वजह से पानी लगातार कम होता जा रहा था तथा जिले के किसान दशहरा के पूर्व एक बार जोरदार बारिश की प्रार्थना कर रहे थे परंतु मंगलवार देर रात से हो रही बारिश के चलते बुधवार शाम तक इतनी बारिश हो गयी कि किसानों को खेत को फोड़कर पानी बहाना पड़ रहा है।

दुर्गोत्सव के दौरान हुई जोरदार बारिश का असर नवरात्रि त्यौहार पर नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश ने बीते दो दिनों से नवरात्रि के उत्साह तथा उल्लास पर ब्रेक लगा दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 11:17 am

Published on:

25 Sept 2025 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: लगातार बारिश ने मचाई तबाही, तहसील कार्यालय में घुटनों तक भरा पानी, नदी नालों की बदली तस्वीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.