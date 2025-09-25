CG News: लगातार बारिश ने मचाई तबाही, तहसील कार्यालय में घुटनों तक भरा पानी, नदी नालों की बदली तस्वीर

जिले में मंगलवार रात से लेकर बुधवार दिन भर हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले के खेत खलिहानों से लेकर नदी नालों तक की तस्वीर को ही बदल दिया है। धान के खेत में तेज धूप की वजह से पानी लगातार कम होता जा रहा था तथा जिले के किसान दशहरा के पूर्व एक बार जोरदार बारिश की प्रार्थना कर रहे थे परंतु मंगलवार देर रात से हो रही बारिश के चलते बुधवार शाम तक इतनी बारिश हो गयी कि किसानों को खेत को फोड़कर पानी बहाना पड़ रहा है।