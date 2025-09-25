CG News: लगातार बारिश ने मचाई तबाही, तहसील कार्यालय में घुटनों तक भरा पानी, नदी नालों की बदली तस्वीर

CG News: बारिश ने पूरे क्षेत्र को तरबतर कर दिया है। इससे पूर्व में भी कई बार शारदीय नवरात्रि के दौरान बारिश हुई है परंतु मंगलवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश अपने आप में रिकॉर्ड है। ईलाके में बुधवार को भी पूरे दिन रूक रूककर तेज बारिश होती रही। निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया। वहीं जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के सबसे अधिक व्यस्त कार्यालय तहसील कार्यालय में भी घुटनों तक पानी भर गया।
जिले में मंगलवार रात से लेकर बुधवार दिन भर हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले के खेत खलिहानों से लेकर नदी नालों तक की तस्वीर को ही बदल दिया है। धान के खेत में तेज धूप की वजह से पानी लगातार कम होता जा रहा था तथा जिले के किसान दशहरा के पूर्व एक बार जोरदार बारिश की प्रार्थना कर रहे थे परंतु मंगलवार देर रात से हो रही बारिश के चलते बुधवार शाम तक इतनी बारिश हो गयी कि किसानों को खेत को फोड़कर पानी बहाना पड़ रहा है।
दुर्गोत्सव के दौरान हुई जोरदार बारिश का असर नवरात्रि त्यौहार पर नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश ने बीते दो दिनों से नवरात्रि के उत्साह तथा उल्लास पर ब्रेक लगा दिया है।