बलोदा बाज़ार

Crime News: बलौदाबाजार में बढ़ा अपराध ग्राफ… फिर चाकूबाजी से 11 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से घायल

CG Crime News: बीते कुछ दिनों में बलौदाबाजार जिले में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। बीते एक वर्ष के दौरान पुलिस ने ऑनलाइन कंपनियों से चाकू मंगाए जाने के 50 से अधिक मामलों में चाकू-छुरी जब्ती की है और जिले के चाकूबाजों पर नियंत्रण करने के बड़े-बड़े दावे किए हैं।

2 min read

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

चाकूबाजी (photo-patrika)

चाकूबाजी (photo-patrika)

Crime News: बीते कुछ दिनों में बलौदाबाजार जिले में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। बीते एक वर्ष के दौरान पुलिस ने ऑनलाइन कंपनियों से चाकू मंगाए जाने के 50 से अधिक मामलों में चाकू-छुरी जब्ती की है और जिले के चाकूबाजों पर नियंत्रण करने के बड़े-बड़े दावे किए हैं। परंतु बीते कुछ दिनों में जिले में जिस तरह से एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं उसने पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है।

वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली और जिले की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों सुहेला थाना क्षेत्र में एक ही रात तीन अलग अलग वारदातें हुई थीं, जिसमें एक की मौत हुई थी। सुहेला में चाकूबाजी की घटना के बाद बलौदा बाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग गांवों में चाकूबाजी की घटनाएं हुईं हैं जिनमें 11 लोग घायल हो गए हैं।

पहली घटना

कसडोल थाना अन्तर्गत पहली घटना में कसडोल थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव में एक बड़ी वारदात हुई। यहां के आदतन अपराधी आंशु दास मानिकपुरी ने गांव के तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। महेश्वर कैवर्त पर गले में चाकू चलाया गया, जिससे उसकी नस कट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे तत्काल बलौदा बाजार के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है।

अन्य दो घायलों को भी प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंशु दास पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई कड़ी कार्रवाई ना होने से वह बार बार अपराध करता आ रहा है।

दूसरी घटना

दूसरी घटना बीती रात दूसरी वारदात देवरीकला गांव में हुई। गांव में एक डांस प्रतियोगिता चल रही थी जिसको देखने आश्रित गांव के लोग भी आए थे। अचानक किसी विवाद को लेकर माहौल बिगड़ गया और देखते ही देखते मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। आरोप है कि सरपंच बालेश्वर दास वैष्णव के भाई दिलेश्वर वैष्णव उनके साथियों ने धारदार हथियार, चाकू, हाथ, मुक्का और हार्ड एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से 8 लोगों पर हमला किया, जिस पर धारा 307 अपराध पंजीकृत किया गया हैं। घायलों को कसडोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया इनमें से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें बलौदा बाजार जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

सुहेला की घटना ने फिर याद दिला दी

कसडोल की यह वारदातें अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि लोगों को 27 सितंबर की रात सुहेला क्षेत्र की घटनाएं याद आ गईं। उस रात एक ही गांव में तीन अलग अलग घटनाएं हुईं। दो जगहों पर चाकूबाजी हुई। एक युवक की हत्या कर दी गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। तीसरी घटना सामान्य मारपीट की बताई गई। एक ही रात तीन घटनाओं ने सुहेला गांव को दहशत में डाल दिया था हालांकि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली हैं।

सेमरिया और देवरी ग्राम में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देवरी चाकूबाजी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेमरिया चाकूबाजी की घटना के आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। - शशांक सिंह, टीआई, कसडोल पुलिस स्टेशन

