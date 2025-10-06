Crime News: बलौदाबाजार में बढ़ा अपराध ग्राफ… फिर चाकूबाजी से 11 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से घायल

दूसरी घटना बीती रात दूसरी वारदात देवरीकला गांव में हुई। गांव में एक डांस प्रतियोगिता चल रही थी जिसको देखने आश्रित गांव के लोग भी आए थे। अचानक किसी विवाद को लेकर माहौल बिगड़ गया और देखते ही देखते मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। आरोप है कि सरपंच बालेश्वर दास वैष्णव के भाई दिलेश्वर वैष्णव उनके साथियों ने धारदार हथियार, चाकू, हाथ, मुक्का और हार्ड एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से 8 लोगों पर हमला किया, जिस पर धारा 307 अपराध पंजीकृत किया गया हैं। घायलों को कसडोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया इनमें से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें बलौदा बाजार जिला अस्पताल रेफर किया गया है।