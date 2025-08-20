Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: शिक्षिका के ट्रांसफर पर विवाद, बीईओ से प्रधानपाठक ने की गाली-गलौच

CG News: वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट दो दिनों के भीतर मांगी गई है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 20, 2025

CG News: शिक्षिका के ट्रांसफर पर विवाद, बीईओ से प्रधानपाठक ने की गाली-गलौच
बीईओ से प्रधानपाठक ने की गाली-गलौच की (Photo Patrika)

CG News: बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड शिक्षा कार्यालय में बीईओ अरविंद ध्रुव के साथ गाली-गलौच और धमकी देने का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट दो दिनों के भीतर मांगी गई है।

पूरा मामला कसडोल ब्लॉक में चल रहे शिक्षक युक्तियुक्तकरण से जुड़ा है। सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रभावित शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। अधिकांश शिक्षकों ने आदेश का पालन करते हुए रिलीव होकर अपनी नई पदस्थापना में जॉइनिंग दे दी। लेकिन प्राथमिक शाला अमलीडीह में पदस्थ शिक्षिका विनीता साहू ने 26 जून तक भी रिलीव नहीं लिया और न ही वीर नारायणपुर, जो उनका नया स्कूल था, में जॉइनिंग दी।

विवाद तब बढ़ा जब 18 जुलाई को विनीता साहू के पति सुशील कुमार साहू बीईओ कार्यालय पहुंचे। वे मोहतरा प्राथमिक स्कूल में प्रधानपाठक हैं। दफ्तरन में उन्होंने बीईओ से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौच की। घटना की शिकायत उसी दिन बीईओ ने कलेक्टर और डीईओ को लिखित में की थी। कार्रवाई नहीं हुई।

जनप्रतिनिधियों ने भी जताई भारी नाराजगी

डीईओ बलौदाबाजार ने दो सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसमें दो वरिष्ठ खंड स्रोत समन्वयक को शामिल किया गया है। अब दो दिन में रिपोर्ट आएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले में इलाके के जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर एक शिक्षक और प्रधानपाठक खुलेआम अधिकारी को गाली देकर धमकाता है और उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, तो विभागीय अनुशासन ही खत्म हो जाएगा।

Updated on:

20 Aug 2025 10:31 am

Published on:

20 Aug 2025 10:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: शिक्षिका के ट्रांसफर पर विवाद, बीईओ से प्रधानपाठक ने की गाली-गलौच

ट्रेंडिंग वीडियो

