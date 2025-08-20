CG News: शिक्षिका के ट्रांसफर पर विवाद, बीईओ से प्रधानपाठक ने की गाली-गलौच

डीईओ बलौदाबाजार ने दो सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसमें दो वरिष्ठ खंड स्रोत समन्वयक को शामिल किया गया है। अब दो दिन में रिपोर्ट आएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले में इलाके के जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर एक शिक्षक और प्रधानपाठक खुलेआम अधिकारी को गाली देकर धमकाता है और उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, तो विभागीय अनुशासन ही खत्म हो जाएगा।