CG News: त्यौहारी बाजार चमका,यूजिकल और कार्टून राखियों की बढ़ी डिमांड, बसों-टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ी

रक्षाबंधन त्यौहार के लिए मार्केट में इन दिनों जमकर भीड़ है। बाजार में बहनों द्वारा भाईयों के लिए इन दिनों राखियों की जमकर खरीदी की जा रही है। बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी तथा उमस की वजह से दोपहर के समय बाजार में गिने चुने ग्राहक नजर आ रहे हैं। वहीं संध्या को सपरिवार महिलाएं और युवतियां बाजार में राखियों की खरीदी कर रही हैं। राखियों के लिए बहनों का मायके आना भी प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते इन दिनों बसों और टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ गई है। इस वर्ष बाजार में परंपरागत रेशमी राखियों के साथ ही साथ यूजिकल राखियों की भी बेहद डिमांड है। इन राखियों को बांधने के बाद राखी के किनारे लगे छोटे से बटन को दबाते ही भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना गीत बजने लगता है।