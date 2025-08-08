CG News: त्यौहारी बाजार चमका,यूजिकल और कार्टून राखियों की बढ़ी डिमांड, बसों-टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ी

CG News: भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्याहौर रक्षाबंधन के लिए बाजार में बीते दो तीन दिनों से रौनक बढ़ गई है। इन दिनों बाजार के साथ ही साथ बसों तथा टैक्सियों में भी मायके आने वाली बहनों की भीड़ बड़ी हुई है। शनिवार को आने वाले रक्षाबंधन त्यौहार के लिए बाजार में राखियों की जमकर बिक्री हो रही है। इस वर्ष बाजार में देशी परंपरागत राखियों के साथ बच्चों को लुभाने वाली यूजिकल, कार्टून कैरेक्टर वाली और चांदी की ब्रेसलेट नुमा एडी की डिजाईनर राखियां भी खूब बिक रही हैं।
रक्षाबंधन त्यौहार के लिए मार्केट में इन दिनों जमकर भीड़ है। बाजार में बहनों द्वारा भाईयों के लिए इन दिनों राखियों की जमकर खरीदी की जा रही है। बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी तथा उमस की वजह से दोपहर के समय बाजार में गिने चुने ग्राहक नजर आ रहे हैं। वहीं संध्या को सपरिवार महिलाएं और युवतियां बाजार में राखियों की खरीदी कर रही हैं। राखियों के लिए बहनों का मायके आना भी प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते इन दिनों बसों और टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ गई है। इस वर्ष बाजार में परंपरागत रेशमी राखियों के साथ ही साथ यूजिकल राखियों की भी बेहद डिमांड है। इन राखियों को बांधने के बाद राखी के किनारे लगे छोटे से बटन को दबाते ही भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना गीत बजने लगता है।
वहीं इस वर्ष कार्टून कैरेक्टर डोरेमान, बाल गणेशा, हैरी पोर्टर एनिमेशन कैरेक्टर जैसी शेडेड राखियां बच्चों को बेहद लुभा रही हैं। राखी विक्रेता दीपक देवनानी ने बताया कि इस वर्ष राखी बाजार जोरदार रहा है। बाजार में गत 10-12 दिनों से राखियों की बिक्री हो रही है। त्यौहार के तीन चार दिन पूर्व बिक्री और अधिक बढ़ जाती है। बहनों द्वारा बच्चों के लिए कार्टून और यूजिकल राखियां, भाइयों के लिए एडी यानि अमेरिकन डायमंड वाली चांदी की ब्रेसलेट नुमा डिजाइनर राखियों की अधिक डिमांड है।
रक्षाबंधन को महज दो दिन बाकि हैं लिहाजा बाजार में रौनक बढ़ गई है। नगर की दुकानों में बहनें भाइयों के लिए राखी, मिठाई और गिट की जमकर खरीदी कर रही हैं वहीं स्वयं के लिए मेंहदी, श्रृंगार सामग्री और वस्त्र की भी खरीदी हो रही है। नगर के गुड़िया क्लाथ स्टोर्स के संचालक वस्त्र व्यापारी संदीप हबलानी ने बताया कि युवतियों में इस साल ब्राईट कलर के फैंसी सूट, कुर्ती और साड़ियों की जमकर डिमांड है। राखी में युवतियां जींस जैसे आधुनिक ड्रेस खरीदने में ज्यादा रूचि नहीं दिखाती हैं। त्यौहार में परंपरागत कुर्ती और साड़ियों डिजाईन के कपड़ों की ही अधिक डिमांड होती है। रक्षाबंधन त्यौहार की वजह से पिछले कई दिनों से ठंडे पड़े बाजार में त्यौहारी रौनक से व्यापारी भी उत्साहित हैं।
रक्षाबंधन पर अबकी बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहोत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षांबधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 47 मिनट से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 22 मिनट से 5 बजकर 04 मिनट तक है।
अभिजीत मुहूर्त जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। नगर के सिविल लाईन निवासी पंडित पृथ्वीपाल द्विवेदी ने बताया कि रक्षाबंधन पर अबकी बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2.3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा श्रावण पूर्णिमा तिथि में लग रही है लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है।