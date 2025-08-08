8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: त्यौहारी बाजार चमका,यूजिकल और कार्टून राखियों की बढ़ी डिमांड, बसों-टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ी

CG News: रक्षाबंधन त्यौहार के लिए मार्केट में इन दिनों जमकर भीड़ है। बाजार में बहनों द्वारा भाईयों के लिए इन दिनों राखियों की जमकर खरीदी की जा रही है। बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी तथा उमस की वजह से दोपहर के समय बाजार में गिने चुने ग्राहक नजर आ रहे हैं।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 08, 2025

CG News: त्यौहारी बाजार चमका,यूजिकल और कार्टून राखियों की बढ़ी डिमांड, बसों-टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ी
यूजिकल और कार्टून राखियों की बढ़ी डिमांड (Photo patrika)

CG News: भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्याहौर रक्षाबंधन के लिए बाजार में बीते दो तीन दिनों से रौनक बढ़ गई है। इन दिनों बाजार के साथ ही साथ बसों तथा टैक्सियों में भी मायके आने वाली बहनों की भीड़ बड़ी हुई है। शनिवार को आने वाले रक्षाबंधन त्यौहार के लिए बाजार में राखियों की जमकर बिक्री हो रही है। इस वर्ष बाजार में देशी परंपरागत राखियों के साथ बच्चों को लुभाने वाली यूजिकल, कार्टून कैरेक्टर वाली और चांदी की ब्रेसलेट नुमा एडी की डिजाईनर राखियां भी खूब बिक रही हैं।

रक्षाबंधन त्यौहार के लिए मार्केट में इन दिनों जमकर भीड़ है। बाजार में बहनों द्वारा भाईयों के लिए इन दिनों राखियों की जमकर खरीदी की जा रही है। बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी तथा उमस की वजह से दोपहर के समय बाजार में गिने चुने ग्राहक नजर आ रहे हैं। वहीं संध्या को सपरिवार महिलाएं और युवतियां बाजार में राखियों की खरीदी कर रही हैं। राखियों के लिए बहनों का मायके आना भी प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते इन दिनों बसों और टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ गई है। इस वर्ष बाजार में परंपरागत रेशमी राखियों के साथ ही साथ यूजिकल राखियों की भी बेहद डिमांड है। इन राखियों को बांधने के बाद राखी के किनारे लगे छोटे से बटन को दबाते ही भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना गीत बजने लगता है।

वहीं इस वर्ष कार्टून कैरेक्टर डोरेमान, बाल गणेशा, हैरी पोर्टर एनिमेशन कैरेक्टर जैसी शेडेड राखियां बच्चों को बेहद लुभा रही हैं। राखी विक्रेता दीपक देवनानी ने बताया कि इस वर्ष राखी बाजार जोरदार रहा है। बाजार में गत 10-12 दिनों से राखियों की बिक्री हो रही है। त्यौहार के तीन चार दिन पूर्व बिक्री और अधिक बढ़ जाती है। बहनों द्वारा बच्चों के लिए कार्टून और यूजिकल राखियां, भाइयों के लिए एडी यानि अमेरिकन डायमंड वाली चांदी की ब्रेसलेट नुमा डिजाइनर राखियों की अधिक डिमांड है।

बाजार में रौनक बढ़ी

रक्षाबंधन को महज दो दिन बाकि हैं लिहाजा बाजार में रौनक बढ़ गई है। नगर की दुकानों में बहनें भाइयों के लिए राखी, मिठाई और गिट की जमकर खरीदी कर रही हैं वहीं स्वयं के लिए मेंहदी, श्रृंगार सामग्री और वस्त्र की भी खरीदी हो रही है। नगर के गुड़िया क्लाथ स्टोर्स के संचालक वस्त्र व्यापारी संदीप हबलानी ने बताया कि युवतियों में इस साल ब्राईट कलर के फैंसी सूट, कुर्ती और साड़ियों की जमकर डिमांड है। राखी में युवतियां जींस जैसे आधुनिक ड्रेस खरीदने में ज्यादा रूचि नहीं दिखाती हैं। त्यौहार में परंपरागत कुर्ती और साड़ियों डिजाईन के कपड़ों की ही अधिक डिमांड होती है। रक्षाबंधन त्यौहार की वजह से पिछले कई दिनों से ठंडे पड़े बाजार में त्यौहारी रौनक से व्यापारी भी उत्साहित हैं।

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है

रक्षाबंधन पर अबकी बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहोत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षांबधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 47 मिनट से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 22 मिनट से 5 बजकर 04 मिनट तक है।

अभिजीत मुहूर्त जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। नगर के सिविल लाईन निवासी पंडित पृथ्वीपाल द्विवेदी ने बताया कि रक्षाबंधन पर अबकी बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2.3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा श्रावण पूर्णिमा तिथि में लग रही है लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 10:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: त्यौहारी बाजार चमका,यूजिकल और कार्टून राखियों की बढ़ी डिमांड, बसों-टैक्सियों में भी भीड़ बढ़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.