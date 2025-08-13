CG Crime: पूर्व सरपंच की अपने ही खेत में मिली लाश, परिजनों ने पड़ोसियों पर जताया शक

CG Crime: तिल्दा ब्लॉक के आखिरी छोर के ग्राम पंचायत केंवतरा में पूर्व सरपंच की संदेहास्पद मौत हजो गई है। पूर्व सरपंच की लाश उसी के खेत में मिली। प्रथम दृष्टि में करंट से मौत होने का पता चला है। पूर्व सरपंच के खेत से नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। देर शाम पता चला कि उसकी मौत हो गई है।
परिजनों ने पड़ोसियों पर शक जताया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच ओमप्रकाश वर्मा (40) सोमवार शाम खेत गया था। वह वापस नहीं लौटा तो सब चिंतित हो गए। देर शाम खेत में करंट से मौत की बात पता चली।
परिजनों ने शंका जाहिर की है कि बगल खेत वाला सुअर आदि जानवरों के चक्कर में मृतक के खेत में बिजली करंट लगाया था। उसी की चपेट में आने से ओमप्रकाश की मृत्यु हुई है।