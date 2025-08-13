CG Crime: पूर्व सरपंच की अपने ही खेत में मिली लाश, परिजनों ने पड़ोसियों पर जताया शक

CG Crime: तिल्दा ब्लॉक के आखिरी छोर के ग्राम पंचायत केंवतरा में पूर्व सरपंच की संदेहास्पद मौत हजो गई है। पूर्व सरपंच की लाश उसी के खेत में मिली। प्रथम दृष्टि में करंट से मौत होने का पता चला है। पूर्व सरपंच के खेत से नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। देर शाम पता चला कि उसकी मौत हो गई है।