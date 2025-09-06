CG News: फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट कर दूसरों को देता था, कोरिया का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जब उनके नाम पर जारी नंबर बताए तो जवाब मिला कि न तो उन्होंने ये सिम खरीदे, न ही इस्तेमाल किए हैं। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम पर इस नंबर का कोई सिम भी है। आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर आईडी प्रूफ और फोटो के साथ फर्जीवाड़ा कर सिम कार्ड किसी और को दे दिया था। पुलिस की पूछताछ में अभय कुमार साहू से अपना अपराध कबूल कर लिया। वह 30 साल का है और कोरिया जिले में पोड़ीबचरा थाना क्षेत्र के सकरिया गांव का रहने वाला है। मामले में सिटी कोतवाली थाने में 4 अलग धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई है।