बलोदा बाज़ार

CG News: फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट कर दूसरों को देता था, कोरिया का आरोपी गिरफ्तार

CG News: पुलिस ने जब उनके नाम पर जारी नंबर बताए तो जवाब मिला कि न तो उन्होंने ये सिम खरीदे, न ही इस्तेमाल किए हैं। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम पर इस नंबर का कोई सिम भी है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 06, 2025

CG News: फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट कर दूसरों को देता था, कोरिया का आरोपी गिरफ्तार

CG News: शहर में फर्जी मोबाइल सिम एक्टिवेट करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी ने किसी और के नाम, पते और आईडी का गलत इस्तेमाल कर मोबाइल सिम एक्टिवेट की और उसे दूसरे व्यक्ति को देकर फायदा उठाया।

यह कार्रवाई एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर की गई। उन्होंने फर्जी सिम और पॉइंट ऑफ सेल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने अभय कुमार साहू को हिरासत में लिया। दरअसल, जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल नंबर धारकों से पूछताछ की। इसमें पता चला कि उनके नाम से सिम कार्ड जारी होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

पुलिस ने जब उनके नाम पर जारी नंबर बताए तो जवाब मिला कि न तो उन्होंने ये सिम खरीदे, न ही इस्तेमाल किए हैं। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम पर इस नंबर का कोई सिम भी है। आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर आईडी प्रूफ और फोटो के साथ फर्जीवाड़ा कर सिम कार्ड किसी और को दे दिया था। पुलिस की पूछताछ में अभय कुमार साहू से अपना अपराध कबूल कर लिया। वह 30 साल का है और कोरिया जिले में पोड़ीबचरा थाना क्षेत्र के सकरिया गांव का रहने वाला है। मामले में सिटी कोतवाली थाने में 4 अलग धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई है।

Published on:

06 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट कर दूसरों को देता था, कोरिया का आरोपी गिरफ्तार

