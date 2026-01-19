19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत

CG News: HP गैस सिलेंडर लोड ट्रक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Shradha Jaiswal

Jan 19, 2026

CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत(photo-patrika)

CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। HP गैस सिलेंडर लोड ट्रक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा लवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोंगरीडीह के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

CG News: एक की मौत, एक युवक गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार, सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को तत्काल इलाज के लिए कसडोल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

कसडोल की ओर जा रहा था गैस सिलेंडर लोड ट्रक

जानकारी के मुताबिक, घरेलू HP गैस सिलेंडर से लदा ट्रक कसडोल की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक से आ रहे युवकों से ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। लवन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: महानदी तट का धमनी वन क्षेत्र बना पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग, चार किलोमीटर पैदल सर्वे में दिखी पक्षियों की समृद्ध दुनिया

Segal
बलोदा बाज़ार

मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो… मृत किसान की बात सुनकर अधिकारी रह गए दंग, सच सामने आते ही मचा हड़कंप

मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Murder News: भतीजे ने फरसे से चाचा को काट डाला… इस बात पर हुआ था विवाद, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

crime
बलोदा बाज़ार

Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 76 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

76 पुलिसकर्मियों का तबादला (Patrika - Photo)
बलोदा बाज़ार

अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त

अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.