CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। HP गैस सिलेंडर लोड ट्रक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा लवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोंगरीडीह के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस के अनुसार, सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को तत्काल इलाज के लिए कसडोल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
जानकारी के मुताबिक, घरेलू HP गैस सिलेंडर से लदा ट्रक कसडोल की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक से आ रहे युवकों से ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। लवन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
