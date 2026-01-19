CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। HP गैस सिलेंडर लोड ट्रक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा लवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोंगरीडीह के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।