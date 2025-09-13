CG News: पांच चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंन्स रद्द, 10 लोक सेवा केंद्रों को चेतावनी जारी

CG News: कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिले पांच चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से चॉइस सेंटर संचालकों को पूर्ण दस्तावेज अपलोड करना होता है। अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने पर समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है और आवेदकों को केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है।