बलोदा बाज़ार

CG Crime: शराब पिलाने के बहाने भतीजे ने चाचा की कर दी हत्या, रेत में दबाया शव, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Crime:नदी में एक अज्ञात पुरुष उम्र लगभग 30-35 का शव नदी किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कार्रवाई शुरू की।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 08, 2025

CG Crime: शराब पिलाने के बहाने भतीजे ने चाचा की कर दी हत्या, रेत में दबाया शव, दो आरोपी गिरफ्तार
हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Crime: रोज-रोज के लड़ाई-झगड़े और मारपीट से परेशान भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। इसके पहले उसने चाचा को शराब पिलाने के बहाने नदी किनारे ले गया और जमकर शराब पिलाई और फिर चाकू और टंगिया से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव रेत में ही दफना दिया था। यह घटना एक सितंबर की बताई जाती है। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम मोतीपुर गौठान के पास जोंक नदी में एक अज्ञात पुरुष उम्र लगभग 30-35 का शव नदी किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कार्रवाई शुरू की। साथ ही एफएसएल की फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पहुंच शव का सुक्ष्म निरीक्षण किया।

शव के दोनों हाथ काले कलर के स्कॉर्फ में बंधा हुआ और गर्दन के पीछे भाग, पीठ और कंधा में किसी घटनास्थल, शव निरीक्षण एवं पीएम रिपोर्ट में उक्त अज्ञात पुरुष की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया जाना प्रतीत हो रहा था। शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात मर्ग क्र. 83/2025 और मामले में अपराध क्र. 583/2025 धारा 103 (1), 3 (5) बीएनएस पंजीबध्द कर जांच एवं विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

सर्वप्रथम अज्ञात शव की पहचान करना अत्यंत आवश्यक था, इसके पहचान के आधार पर ही, हत्या करने वाले आरोपी का पता लगाया जा सकता था। पुलिस टीम द्वारा अज्ञात शव के संबंध में आसपास पता तलाश कर रही थी, इसी बीच अज्ञात शव ग्राम पिसीद निवासी शिवप्रसाद साहू उम्र 36 साल का होने के संबंध में पता चला। साथ ही प्रकरण में मृतक की हत्या करने वाले दो आरोपी डिगेश साहू एवं आकाश निर्मलकर के संबंध में भी जानकारी मिली, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर संपूर्ण घटनाक्रम सामने आया।

मृतक शिव प्रसाद साहू गुस्सैल प्रवृत्ति का था। अपने इसी प्रवृत्ति के कारण अपने घर परिवार वालों के साथ मारपीट किया करता था और घर के सामान में भी तोड़फोड़ करता था। मृतक की इसी आदत के कारण उसका भतीजा डिगेश साहू उसके प्रति अत्यंत आक्रोश रखता था और मन ही मन अपने चाचा शिवप्रसाद साहू को मारने की योजना बना रहा था। योजना अनुसार एक सितंबर को अपने मित्र दूसरे आरोपी आकाश निर्मलकर के साथ शराब खरीदकर एवं अपने चाचा शिवप्रसाद साहू को मोटर साइकिल में बैठाकर तीनों जोंक नदी किनारे ग्राम मोतीपुर गौठान के पास पहुंचे।

फिर आरोपियों द्वारा अपने चाचा को शराब पिलाई, जब वह नशे में आया तब आरोपियों द्वारा धारदार चाकू और लोहे की टंगिया से चाचा शिवप्रप्रसाद साहू पर ताबड़तोड़ वारकर उसकी हत्या कर दी। शव को नदी किनारे रेत में दफना दिया गया। की प्रकरण में दोनों आरोपियों को रविवार को विधिवत गिरफ्तार लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

Updated on:

08 Sept 2025 10:58 am

Published on:

08 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Crime: शराब पिलाने के बहाने भतीजे ने चाचा की कर दी हत्या, रेत में दबाया शव, दो आरोपी गिरफ्तार

