CG Crime: शराब पिलाने के बहाने भतीजे ने चाचा की कर दी हत्या, रेत में दबाया शव, दो आरोपी गिरफ्तार

मृतक शिव प्रसाद साहू गुस्सैल प्रवृत्ति का था। अपने इसी प्रवृत्ति के कारण अपने घर परिवार वालों के साथ मारपीट किया करता था और घर के सामान में भी तोड़फोड़ करता था। मृतक की इसी आदत के कारण उसका भतीजा डिगेश साहू उसके प्रति अत्यंत आक्रोश रखता था और मन ही मन अपने चाचा शिवप्रसाद साहू को मारने की योजना बना रहा था। योजना अनुसार एक सितंबर को अपने मित्र दूसरे आरोपी आकाश निर्मलकर के साथ शराब खरीदकर एवं अपने चाचा शिवप्रसाद साहू को मोटर साइकिल में बैठाकर तीनों जोंक नदी किनारे ग्राम मोतीपुर गौठान के पास पहुंचे।