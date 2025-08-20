CG News: बलौदाबाजार में बनेगी नई पुल और सड़कें, 78.25 करोड़ रुपए मंजूर

ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्वीकृत निर्माण में नयापारा से सकरी सतभांवा तक 5.8 किमी सड़क बनाने 7.82 करोड़, रिसदा-हथबंद-सिमगा के लिए 48.60 किमी रोड का डामरीकरण 49.17 करोड़ और 7 किमी लंबे रिसदा बाइपास के लिए 20.98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इन सभी सड़कों के बीच पुल-पुलियों का निर्माण भी शामिल है। परियोजना को उच्च तकनीकी मानकों पर पूरा किया जाएगा।