CG Protest: एनएचएम कर्मचारियों ने पकौड़े तलकर बेचे, खुलकर जताया विरोध

तेल में पकौड़े तले गए और आने-जाने वालों को परोसे गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 17 दिन की हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके बावजूद शासन उनकी सुध नहीं ले रहा, उल्टे कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनकी मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सेवा शर्तें सुधारी जाएं और वेतनमान में समानता लाई जाए।