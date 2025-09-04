Patrika LogoSwitch to English

CG Protest: एनएचएम कर्मचारियों ने पकौड़े तलकर बेचे, खुलकर जताया विरोध

CG Protest: प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान को याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 04, 2025

CG Protest: एनएचएम कर्मचारियों ने पकौड़े तलकर बेचे, खुलकर जताया विरोध
एनएचएम कर्मचारियों ने पकौड़े तलकर बेचे (Photo patrika)

CG Protest: एनएचएम कर्मचारियों हड़ताल के 17वें दिन कर्मचारियों ने 10 सूत्री मांगों पर बुधवार को दशहरा मैदान में पकौड़े तलकर बेचे और विरोध जताया। हड़ताल में बलौदाबाजार के 500 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। उनका कहना है कि शासन-प्रशासन लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है।

कर्मचारियों ने तंज कसते हुए कहा कि जब हम अपनी मांगें लेकर वित्त मंत्री के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि बजट नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान को याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है। इसी के विरोध में बुधवार को एनएचएम कर्मियों ने पकौड़े बनाकर बेचे और प्रदर्शन किया। हड़ताल स्थल पर ही एक छोटी सी रसोई बनाई गई।

तेल में पकौड़े तले गए और आने-जाने वालों को परोसे गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 17 दिन की हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके बावजूद शासन उनकी सुध नहीं ले रहा, उल्टे कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनकी मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सेवा शर्तें सुधारी जाएं और वेतनमान में समानता लाई जाए।

04 Sept 2025 11:10 am

04 Sept 2025 11:09 am

