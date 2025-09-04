CG News: ब्रिटिश काल में बना पलारी थाना 119 साल पुराना इतिहास सहेजा, दस्तावेजीकरण के बाद थाने में लगाया इतिहास बोर्ड

टीआई हेमंत पटेल ने कहा कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किसी ने पहल नहीं की। दीपक ने कड़ी मेहनत से यह काम कर दिखाया है। अब इस इतिहास को थाना भवन की दीवार पर अंकित किया गया है, जिससे आमजन इसका अवलोकन कर सकें। यह पहल न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह युवाओं के शोध और इतिहास के प्रति लगाव का भी प्रतीक है। अब पलारी थाना केवल पुलिसिंग का केंद्र नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी पहचाना जाएगा।