बलोदा बाज़ार

CG News: ब्रिटिश काल में बना पलारी थाना 119 साल पुराना इतिहास सहेजा, दस्तावेजीकरण के बाद थाने में लगाया इतिहास बोर्ड

CG News:हड़ताली संविदा कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि, दबाव के बाद इनकी सेवाएं बहाल भी की जा सकती हैं।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 04, 2025

CG News: ब्रिटिश काल में बना पलारी थाना 119 साल पुराना इतिहास सहेजा, दस्तावेजीकरण के बाद थाने में लगाया इतिहास बोर्
पलारी पुलिस थाना (Photo PAtrika)

CG News: नगर पंचायत पलारी का थाना अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के केंद्र के साथ इलाके के इतिहास का जीवंत दस्तावेज भी बन गया है। इस थाने की स्थापना 119 साल पहले 1906 में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। सालों से इसका इतिहास सिर्फ कागजों और पुराने दस्तावेजों में सिमटा हुआ था। अब इस गौरवशाली धरोहर को नई पहचान मिली है।

इस महती काम का बीड़ा नगर के युवा शोधार्थी दीपक कुमार तिवारी ने उठाया। वे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से शोध कर रहे हैं। दीपक ने थाने में मौजूद पुराने अंग्रेजी दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर थाने के भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास की पूरी जानकारी को व्यवस्थित इसका इतिहास तैयार किया।

दीपक ने बताया कि 1906 में यह थाना ग्राम दतान (प) में स्थापित हुआ था। बाद में जन सुविधा के लिए इसे वर्तमान स्थल पलारी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान थाने की सीमा और अंतर्गत आने वाले ग्रामों की संया में भी कई बार परिवर्तन हुए। ये सारे तथ्य अब लिखित रूप में संग्रहित कर लिए गए हैं।

ये काम पहले हो जाना था: टीआई

टीआई हेमंत पटेल ने कहा कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किसी ने पहल नहीं की। दीपक ने कड़ी मेहनत से यह काम कर दिखाया है। अब इस इतिहास को थाना भवन की दीवार पर अंकित किया गया है, जिससे आमजन इसका अवलोकन कर सकें। यह पहल न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह युवाओं के शोध और इतिहास के प्रति लगाव का भी प्रतीक है। अब पलारी थाना केवल पुलिसिंग का केंद्र नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी पहचाना जाएगा।

Updated on:

04 Sept 2025 11:41 am

Published on:

04 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: ब्रिटिश काल में बना पलारी थाना 119 साल पुराना इतिहास सहेजा, दस्तावेजीकरण के बाद थाने में लगाया इतिहास बोर्ड

