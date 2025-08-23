Tija Pora Tihar 2025: छत्तीसगढ़ में आज पोरा तिहार, रंग-बिरंगे मिट्टी के बैलों से सजा बाजार

इसलिए यह परंपरा बलौदाबाजार जिले में प्रसिद्ध है। जिसमें शामिल होने के लिए आसपास क्षेत्र से जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। पोला पर्व के दिन दोपहर 2 बजे से चलने वाली पोला पर्व शाम 7 बजे तक चलती रहती है। इस एक दिवसीय पोला मेला में लगी खिलौने के दुकानों से सिर्फ महिलाएं पकवान से खिलौने खरीदते हैं। पोला के दिन कोरदा गांव की महिलाएं और लडकियां अपने घर छोड़कर तालाब पार में अपनी बनाई हुई 6 फीट लबा चौडा घर घुंदिया में पुडी, बडा, भजिया, ठेठरी, खुरमी पकवान लेकर बैठी रहती हैं। जैसे ही बाजार सज जाता है फिर पकवान से महिलाएं खिलौना लेने के लिए निकलती हैं और रोटी के हिसाब से खिलौने को खरीदती हैं।