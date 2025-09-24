CG News: छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, उफनते नाले में बह गयी कार, तैरकर बचाई जान

रायपुर, बलौदाबाजार सहित कोरबा जिले में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। रायगढ़ में लगातार बारिश के बाद केलो डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। जिससे केलो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उधर सारंगढ़ में बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर है। बताया जा रहा है कि यहां उफनते नाले को पार कर रही कार बह गई। कार में तीन लोग सवार थे, जो कि बरमकेला से ओडिशा जा रहे थे। नाले के 2-3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं।