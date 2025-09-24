Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, उफनते नाले में बह गयी कार, तैरकर बचाई जान

CG News: सारंगढ़ में बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर है। बताया जा रहा है कि यहां उफनते नाले को पार कर रही कार बह गई। कार में तीन लोग सवार थे, जो कि बरमकेला से ओडिशा जा रहे थे।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 24, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, उफनते नाले में बह गयी कार, तैरकर बचाई जान
उफनते नाले में बह गयी कार(Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां उफनते नाले को पार करने के दौरान कार बह गयी। घटना के वक्त कार में तीन लोग सवार थे। पानी के तेज बहाव में कार के बहने के दौरान ही किसी तरह तीनों लोगों ने तैरकर अपनी जान बचायी।

बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को पुल पार करने से मना किया था। लेकिन उन्होने स्थानीय लोगों की बात नही मानी और मुसीबत में फंस गये।

सुबह से तेज बारिश

रायपुर, बलौदाबाजार सहित कोरबा जिले में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। रायगढ़ में लगातार बारिश के बाद केलो डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। जिससे केलो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उधर सारंगढ़ में बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर है। बताया जा रहा है कि यहां उफनते नाले को पार कर रही कार बह गई। कार में तीन लोग सवार थे, जो कि बरमकेला से ओडिशा जा रहे थे। नाले के 2-3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने दी थी सलाह

स्थानीय ग्रामीणों ने कार सवार लोगों को नाला पार नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। लिहाजा उफनते नाले के बीच कार के पहुंचते ही तेज बहाव में कार बह गयी। घटना को देख स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को जल्दी कार से निकलकर जान बचाने की हिदायत दी गयी। जिसके बाद किसी तरह तीनों कार सवार लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

Updated on:

24 Sept 2025 04:36 pm

Published on:

24 Sept 2025 04:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, उफनते नाले में बह गयी कार, तैरकर बचाई जान

