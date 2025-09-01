CG News: धूं-धूं कर जला टैंकर, चालक ने कूदकर बचाई जान

सूचना मिलते ही पलारी और नजदीक के थाना गिधपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। इस बीच प्रशासनिक अमला भी सक्रिय रहा। एसडीएम दीपक कुंजाम और तहसीलदार लीलाधर कंवर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली और पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वाहन काफी तेज गति से आ रहा था, अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ा और गाड़ी सड़क किनारे जा टकराई। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और तुरंत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।