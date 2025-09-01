CG News: धूं-धूं कर जला टैंकर, चालक ने कूदकर बचाई जान

CG News: पलारी थाना ग्राम ओड़ान में सेमरिया मोड़ हाथीपाठ के पास शनिवार को सड़क हादसे में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद रही।
जानकारी के अनुसार रायपुर से रोहांसी की ओर जा रहा डीज़ल पेट्रोल से भरा एक ट्रैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना इतनी अचानक हुई कि कुछ पल के लिए आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टैंकर के पलटती ही उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि वाहन चालक सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। हादसे के तुरंत बाद मौजूद ग्रामीणों ने चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।
सूचना मिलते ही पलारी और नजदीक के थाना गिधपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। इस बीच प्रशासनिक अमला भी सक्रिय रहा। एसडीएम दीपक कुंजाम और तहसीलदार लीलाधर कंवर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली और पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वाहन काफी तेज गति से आ रहा था, अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ा और गाड़ी सड़क किनारे जा टकराई। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और तुरंत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।
पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चालक की स्थिति सामान्य बताई है और खतरे से बाहर बताया है। जनहानि नही होने से प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली।