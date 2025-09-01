Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: धूं-धूं कर जला टैंकर, चालक ने कूदकर बचाई जान

CG News: डीज़ल पेट्रोल से भरा एक ट्रैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना इतनी अचानक हुई कि कुछ पल के लिए आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 01, 2025

CG News: धूं-धूं कर जला टैंकर, चालक ने कूदकर बचाई जान
डीजल पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी आग (Photo Patrika)

CG News: पलारी थाना ग्राम ओड़ान में सेमरिया मोड़ हाथीपाठ के पास शनिवार को सड़क हादसे में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद रही।

जानकारी के अनुसार रायपुर से रोहांसी की ओर जा रहा डीज़ल पेट्रोल से भरा एक ट्रैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना इतनी अचानक हुई कि कुछ पल के लिए आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टैंकर के पलटती ही उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि वाहन चालक सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। हादसे के तुरंत बाद मौजूद ग्रामीणों ने चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।

सूचना मिलते ही पलारी और नजदीक के थाना गिधपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। इस बीच प्रशासनिक अमला भी सक्रिय रहा। एसडीएम दीपक कुंजाम और तहसीलदार लीलाधर कंवर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली और पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वाहन काफी तेज गति से आ रहा था, अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ा और गाड़ी सड़क किनारे जा टकराई। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और तुरंत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।

पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चालक की स्थिति सामान्य बताई है और खतरे से बाहर बताया है। जनहानि नही होने से प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 11:13 am

Published on:

01 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: धूं-धूं कर जला टैंकर, चालक ने कूदकर बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट