बलोदा बाज़ार

वन क्षेत्र की बदहाली..! कचरा, चोरी और लापरवाही ने उजाड़ी हरियाली की पहचान, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग..

CG News: बिलाईगढ़ के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कार्यालय के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कर्मचारियों के उदासीनता एवं लापरवाही के चलते कचरों से अटा पड़ा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

बलोदा बाज़ार

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में अनुविभागीय मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कार्यालय के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कर्मचारियों के उदासीनता एवं लापरवाही के चलते कचरों से अटा पड़ा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्राप्त समाचार के अनुसार वन परिक्षेत्र कार्यालय से लगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कंपार्टमेंट 407 एवं 408 कर्मचारियों के उदासीनता एवं लापरवाही के चलते कचरों से अटा पड़ा हुआ है।

CG News: आदेश का पालन नहीं

रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर में डिस्पोजल, प्लास्टिक के थैलियां, डिस्पोजल, सीसी, बोतल, कांच के टुकड़े, टाइल्स के टुकड़े, दवा की खाली सीसी, सिरिंज, नीडल सभी जहां-तहां बिखरे पड़े हुए हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वही पेड़ पौधे देखरेख के अभाव में तेजी से कट रहे हैं।

बरसात का मौसम निकल गया है, बांस प्लांटेशन में एक भी नया बांस विकसित नहीं हो पाया। कारण जो नए बांस का पीका निकलता वे आगे चलकर पौधे के रूप में विकसित होता है उसे करिल बनाने के लिए काट कर चोरी कर लिया गया। देख रेख के अभाव और वन कर्मचारियों की उदासीनता के चलते शासन को काफी क्षति पहुंच रही है।

सूत्रों के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के इसी कक्ष क्रमांक 407, एवं 408 में लगभग डेढ़ दशक पूर्व सागौन, आंवला, बांस और अन्य प्रजातियों का पौधा रोपण किया गया था। जो कि देखरेख के अभाव में नष्ट होता जा रहा है।

ज्ञात हो कि 10 दिन पूर्व धनतेरस के दिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ डीएफओ विपुल अग्रवाल का बिलाईगढ़ प्रवास हुआ था तो रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में फैली गंदगी, प्लास्टिक, सीसी, बॉटल, पॉलीथिन अन्य गंदगियां देख कड़ा एतराज एवं आक्रोश जताते हुए यहां के कर्मचारियों को तत्काल साफ.-सफाई के निर्देश दिए थे। अन्यथा कर्मचारियों के वेतन रोकने का भी आदेश दिया था। किंतु यहां डीएफओ के आदेश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। कचरा जस का तस पड़ा हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है।

इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी बिलाईगढ़ एमएल बंजारे से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि डीएफओ के निर्देश पर कचरे की साफ-सफाई कर दी गई है। साथ ही फेंसिंग तार लगा दिया गया है। किंतु आज मौके पर जाकर देखने पर पता चला कि वहां कोई साफ सफाई नजर नहीं आ रही है।

सभी तरफ कचरा- गंदगी फैला हुआ है। प्लास्टिक की बोतल, सीसी, डिस्पोजल, बोटल, कांच के टुकड़े, टाइल्स के टुकड़े सब बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। स्थानीय पर्यावरणविद् एवं जागरूक लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए तत्काल सफाई करने के मांग किए हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / वन क्षेत्र की बदहाली..! कचरा, चोरी और लापरवाही ने उजाड़ी हरियाली की पहचान, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग..

