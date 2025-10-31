वन क्षेत्र की बदहाली..! कचरा, चोरी और लापरवाही ने उजाड़ी हरियाली की पहचान, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग..

ज्ञात हो कि 10 दिन पूर्व धनतेरस के दिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ डीएफओ विपुल अग्रवाल का बिलाईगढ़ प्रवास हुआ था तो रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में फैली गंदगी, प्लास्टिक, सीसी, बॉटल, पॉलीथिन अन्य गंदगियां देख कड़ा एतराज एवं आक्रोश जताते हुए यहां के कर्मचारियों को तत्काल साफ.-सफाई के निर्देश दिए थे। अन्यथा कर्मचारियों के वेतन रोकने का भी आदेश दिया था। किंतु यहां डीएफओ के आदेश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। कचरा जस का तस पड़ा हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है।