CG News: आज करू भात खाकर व्रत रखेंगी तीजहारिनें, करेले का भाव 100 रुपए पहुंचा,खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

तीजा व्रत में रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। बलौदाबाजार के सिविल लाइंस में रहने वाले पं. पृथ्वीपाल द्विवेदी ने बताया कि पुराणों के अनुसार, माता पार्वती ने दिनभर निर्जला व्रत रखकर रात में भगवान शिव की पूजा की थी। ऐसे में तीजा की पूजा भी रात में ही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिन रातभर जागरण, भजन-कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। तीजा के दूसरे दिन सुबह विसर्जन और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारणा किया जाता है। वहीं, बाजार में आई तेजी से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। त्योहार के चलते लंबे समय बाद बाजार में ग्राहकों की भीड़ और अच्छी बिक्री से व्यापारी उत्साहित हैं। कई दुकानों पर रात 9 बजे तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रही।