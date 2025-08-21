CG News: शौचालय बन गया शोपीस, उपयोग से पहले ही लटक रहा ताला, बढी परेशानी

यह सार्वजनिक शौचालय पूर्व सरपंच महेश जांगड़े के कार्यकाल में बनवाया गया था। निर्माण कार्य पूरा हो गया है, फिर भी शौचालय आम लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा। वर्तमान सरपंच की ओर से भी अब तक शौचालय को खोलने की कोई पहल नहीं की गई है। शौचालय ठीक उसी स्थान पर बना है, जहां सोहागपुर का साप्ताहिक बाजार लगता है। हर सप्ताह यहां सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उन्हें शौच की मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल रही।