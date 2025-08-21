Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: शौचालय बन गया शोपीस, उपयोग से पहले ही लटक रहा ताला, बढी परेशानी

CG News: सार्वजनिक शौचालय तो बन गया, लेकिन दरवाजे पर ताला लटक रहा है। सोहागपुर ग्राम पंचायत के सचिव कुबेर चंद्र सिदार से जब ताले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शराब पीने वाले लोग शौचालय के अंदर गंदगी फैला देते हैं।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG News: शौचालय बन गया शोपीस, उपयोग से पहले ही लटक रहा ताला, बढी परेशानी
शौचालय बन गया शोपीस (Photo Patrika)

CG News: ग्राम पंचायत सोहागपुर में लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तो करवा दिया गया है, लेकिन उपयोग से पहले ही शौचालय पर ताला लटका हुआ है। इसका सीधा असर साप्ताहिक बाजार में आने वाले दुकानदारों और ग्रामीणों पर पड़ रहा है। उन्हें शौच के लिए नालों का सहारा लेना पड़ रहा है।

यह सार्वजनिक शौचालय पूर्व सरपंच महेश जांगड़े के कार्यकाल में बनवाया गया था। निर्माण कार्य पूरा हो गया है, फिर भी शौचालय आम लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा। वर्तमान सरपंच की ओर से भी अब तक शौचालय को खोलने की कोई पहल नहीं की गई है। शौचालय ठीक उसी स्थान पर बना है, जहां सोहागपुर का साप्ताहिक बाजार लगता है। हर सप्ताह यहां सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उन्हें शौच की मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल रही।

लोगों का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय तो बन गया, लेकिन दरवाजे पर ताला लटक रहा है। सोहागपुर ग्राम पंचायत के सचिव कुबेर चंद्र सिदार से जब ताले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शराब पीने वाले लोग शौचालय के अंदर गंदगी फैला देते हैं। अंदर शराब की खाली बोतलें और डिस्पोजल फैला रहता है। इसी वजह से शौचालय को बंद कर दिया गया है।

शौचालय का ताला जल्द खोलने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि शराबी ही समस्या हैं तो सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, न कि आम जनता से सुविधा छीन ली जाती। यह स्थिति पंचायत की लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाती है। ग्रामीणों और दुकानदारों की मांग है कि शौचालय का ताला तुरंत खोला जाए। साथ ही अंदर की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गांव के लोगों को खुले में शौच जाने की मजबूरी से मुक्ति मिल सके।

संबंधित विषय:

cg news

Published on:

21 Aug 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: शौचालय बन गया शोपीस, उपयोग से पहले ही लटक रहा ताला, बढी परेशानी

