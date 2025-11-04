CG Crime: युवा कांग्रेस के महासचिव के साथ मारपीट, गाली देने से मना करने पर बढ़ा विवाद

CG Crime: शनिवार की देर रात युवक कांग्रेस के महासचिव गोविंद देवदास पर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला किया। यह घटना बस स्टैंड स्थित बबलू पान ठेले के पास हुई, जब गोविंद देवदास पर उज्जवल मानिकपुरी, गौतम मानिकपुरी और अन्य व्यक्तियों ने हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरतारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
घटना उस समय हुई जब क्षेत्रीय विधायक इंद्र साव अपने वाहन से बस स्टैंड से गुजर रहे थे। विधायक के जाने के बाद आरोपियों ने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर गोविंद देवदास ने उन्हें ऐसा बोलने से मना किया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस हमले में गोविंद देवदास के सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। मारपीट के दौरान उनकी सोने की चेन, ब्रेसलेट और घड़ी भी गुम हो गई।
हमले के बाद गोविंद देवदास घायल अवस्था में थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि यह हमला संगठित रूप से किया गया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 296, 115(2), 351(2) और 190 बीएन एस के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं युवा कांग्रेस ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक शालीनता पर हमला है। पार्टी ने मांग की है कि आरोपियों पर प्राणघातक हमला और लूट की धाराओं में अपराध दर्ज किया जाए और सभी आरोपियों की तत्काल गिरतारी की जाए।
घटना के बाद, विधायक इंद्र साव रविवार को अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और एसडीओपी से मिलकर ठोस कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संया में कार्यकर्ता उनके साथ थे। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरतारी के लिए प्रयासरत है।
