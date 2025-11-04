CG Crime: युवा कांग्रेस के महासचिव के साथ मारपीट, गाली देने से मना करने पर बढ़ा विवाद

हमले के बाद गोविंद देवदास घायल अवस्था में थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि यह हमला संगठित रूप से किया गया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 296, 115(2), 351(2) और 190 बीएन एस के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं युवा कांग्रेस ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक शालीनता पर हमला है। पार्टी ने मांग की है कि आरोपियों पर प्राणघातक हमला और लूट की धाराओं में अपराध दर्ज किया जाए और सभी आरोपियों की तत्काल गिरतारी की जाए।